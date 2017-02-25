Başbakan Yıldırım, "Yenilik zordur, reform meşakkatlidir ancak zor diye, meşakkatli diye, güç diye, tehlikeli diye yeniliğe direnenler, yenilikten kaçanlar, tarih sahnesinden yok olup giderler. Unutmayalım, korkaklar asla zafer anıtı dikemezler." dedi.

'Biz dilden değil, gönülden 'evet' istiyoruz'

Yıldırım, "Bizde zorlama yok, bizde tehdit yok, bizde korku yok ama korkutmak da yok. Bizde kutuplaşma yok, bizde ayrıştırma yok. Biz dilden değil, gönülden 'evet' istiyoruz, kalpten 'evet' istiyoruz." diye konuştu.

'Biz onların hayırlarına 'evet' diyerek bugünlere geldik'

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gezi olayları provokasyondur dedik, 'hayır' dediler, biz 'evet' dedik. '17-25 Aralık kumpastır' dedik, 'hayır' dediler, biz 'evet' dedik. 15 Temmuz'da ülkeyi işgale geldiler, Meclisi bombaladılar, milli iradeyi ortadan kaldırmak istediler, biz 'yıkamazsınız, böldüremezsiniz' dedik. Daha ilk andan itibaren 'bu bir kalkışmadır' dedik. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren 'ölümüne milletimle' diyerek kahramanca bütün bunların karşısında durdu. Biz onların hayırlarına 'evet' diyerek bugünlere geldik. Onların 'hayır' söylemleri karşısında eğer korksaydık, eğer çekilseydik tarih bizden hesap sorardı, millet bizden hesap sorardı, inanın Allah bizden hesap sorardı."

'2007'de başlayan işin eksiklerinin tamamlanmasıdır'

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Bugün halk oylamasına götürdüğümüz anayasa değişikliği, 2007'de başlayan işin eksiklerinin tamamlanmasıdır. Esasında cumhurbaşkanlığı sisteminin 2007'de önemli adımı atılmıştır. Bu değişiklikle, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de anayasaya, değiştirerek işlemiş oluyoruz." dedi.

'7,5 milyon gencimize siyasete girmenin imkanı geliyor'

Yıldırım, Anayasa değişikliğiyle ilgili şunları söyledi:

Bu değişiklikle 7,5 milyon gencimize siyasete girmenin imkanı geliyor, önleri açılıyor. 15 Temmuz'da, 'Bu ülkenin gençleri, memleket meseleleriyle ilgilenmez' diyenlere, o gece göğsünü tanklara, toplara, mermilere siper eden bu gençlerin ülkesine, milletine, bayrağına ne kadar sahip olduğunu bütün dünyaya gösterdiniz. Sizin bu yaptığınız karşısında bizim seçilme yaşını 18'e indirmemizin çok da büyük bir iş olmadığını buradan ifade etmek istiyorum."