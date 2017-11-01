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"2019 yerel seçimlerinde MHP damgası vurulacaktır"

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy yaptığı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2019 Yerel seçimlerde Kayseri’deki tüm belediyeleri kazanacaklarını söyledi. 

"2019 yerel seçimlerinde MHP damgası vurulacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı. İl Başkanı Baki Ersoy başkanlığında gerçekleştirilen ve il başkanlık divanı, ilçe başkanları ile yan kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye ve Kayseri gündemi değerlendirildi.

2019 yılı içinde yapılacak yerel seçimler için yol haritasının oluşturulduğu toplantının ardından bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Baki Ersoy “ Öncelikli olarak 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultayı için yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Kurultayın ardından ise 2019 yılında yapılacak yerel seçimler için geniş kapsamlı bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın yegâne hedefi ise ilimizdeki tüm belediyelerde 3 hilalin başkanlık makamında dalgalandırılması olacaktır. MHP il ve ilçe teşkilatları ile büyük ve köklü bir ailedir. Kimse bu ailenin muhatabı olamaz, kimsenin ne yaptığı da bizi ilgilendirmez. MHP Kayseri İl ve İlçe teşkilatları olarak odaklandığımız tek hedef 2019 yerel seçimlerinde şanlı 3 hilalimizi Erciyes’ten dalgalandırmaktır. Metal yorgunluk içerisindeki mevcut belediyelerden Kayseri’yi kurtaracağız. Hemşerilerimiz belediyeciliğin ülkücü-milliyetçi kadrolarca nasıl kaliteli bir şekilde yapılacağına şahit olacaklar, en kaliteli hizmeti MHP’li belediyelerde göreceklerdir. ” ifadelerini kullandı.

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