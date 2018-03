2019’da CHP iktidarını kuracağız

Seçim sürecinde kendisinden desteklerini esirgemeyen kurultay delegelerine, partililerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gonca Yelda Orhan “üstlendiğim sorumluluğun bilincindeyim. Bana güvenen, bu görevi bana layık gören herkes de bundan emindir. Partimize ve ülkemize hizmet etmek için verilen bu onurlu görevi layıkıyla gerçekleştireceğime söz veriyorum.” diye konuştu.

2019 seçimlerinin Türkiye’nin önündeki son viraj olduğunu belirten Orhan, “ülkemiz 2019 sürecine doğru yol almaktadır. Cumhuriyet değerlerinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin yok edilmeye çalışıldığı bu süreçte bizlerin temel görevi Cumhuriyet değerlerini korumak ve bu değerleri yaşatmaktır. 16 senedir süregelen AK parti faşizmi baskılarını her geçen gün artırmaya OHAL ve KHK’larla devam etmektedir ve ülkeyi yönetmektedir. Daha doğrusu yönetememektedir. Hatta bu süreci kendi belediye başkanları il başkanlarını ve ilçe başkanlarını talimatla istifaya zorlamaktadır. Geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul il başkanının istifa etmesi buna örnektir.” şeklinde konuştu.



“Her 3 öğrenciden biri işsiz”

Ülkede yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunlara değinen Orhan açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

Dolar 3,5 TL barajını aşmış Euro 5 TL sınırına dayanmış, işsizlik oranı devlet kayıtlarına göre yüzde 10,3 çıkmış gerçekte ise bu sayı çok daha fazladır. Üniversite mezunu her 3 öğrenciden birisi işsizdir. Asgari ücretle çalışan vatandaş ve emekli evini geçindirememektedir. Sağlık politikaları adı altında eczaneleri tahsilatçı durumuna düşürmüş sağlığı en pahalı hale getirmiştir. Ülkemiz tarım ülkesidir ama şu an tarım yapılmıyor. Samanı, buğdayı, arpayı ithal etmekteyiz. Tarım ve hayvan politikaları iflas etmiş çiftçi kredilerini ödeyememektedir. Benzin 6 TL sınırına dayanmış mazot 5TL’yi aşmış nakliyeciler isyan ediyorlar araçlarına kilit vuruyorlar. Kadın cinayetlerinin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 409 kişi olmuş her gün bir fabrika kapanıyor. İşsizlik ve geçim sıkıntısı aile içi şiddeti artırmış huzursuz ve mutsuz bir toplum yaratılmaya çalışılıyor. Eğitim de cahil bir toplum yaratmaya yönelik politikalarla toplumun bilinçlenmesinde korkuyorlar. Geleceğimizi hapsetmek isteyenlere inat; 2019’da hep birlikte yetkin kadrolar ile CHP iktidarını kuracağız.”



Haber- Fotoğraf: Tuba Köksal