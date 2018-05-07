24 Haziran’da milletimiz kazanacak

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'Adayım' diyemedi anamuhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın?" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri Valiliği önünde düzenlenen Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana liderinin öncülüğünde, millet sevdasıyla beraber yürüdüğünü, beraber ıslandığını söyleyen Yıldırım, "Kayseri'de 16 yılda, 12 seçim boyunca bu şarkıyı hep beraber söyledik. Kayseri bizi hiç yalnız bırakmadı." dedi.

AK Parti'nin başarısının altında milletin duası ve desteğinin bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Yeni bir seçime sayılı günler kaldı. İnşallah 24 Haziran'dan sonra sürekli vesayet, darbe, arıza üreten bu sistemi değiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'yi bir daha geri götürmeye, karanlıklara sürüklemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğinin altını çizerek bugüne kadar birçok engellemelerle karşılaştıklarını ancak bunların hiçbirine pabuç bırakmadıklarını belirtti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Küresel terör ağının bir piyonu, bir parçası olan FETÖ, 251 vatan evladının canına kıydı, şehit etti ama o gece bir yiğit çıktı, milletine seslenerek 'Meydanlara inin' dedi. İndik meydanlara, ak kadınlar indi, bu ülkenin kadınları, erkekleri, yediden yetmişe herkes meydanlardaydı. O gece Kayseri ayaktaydı. Kayseri zalimlere, hainlere, kalleşlere gereken dersi verdi. Ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Allah sizden razı olsun."

"Dağ fare doğurdu"

"Kayserililer merttir, açık sözlüdür, samimidir." diyen Yıldırım, kendilerinin de siyasetlerinin merkezine samimiyet ve şeffaflığı koyduklarını, kapalı kapılar arkasında, millete rağmen hiçbir iş çevirmediklerini söyledi.

İlk günden itibaren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı olarak aday gösterdiklerini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"MHP ile beraber Cumhur İttifakı'nı, Yenikapı ruhunu devam ettirmek için yola çıktık. Bütün görüşmelerimizin aleni, apaçık oldu, hep vatandaşlarımıza ne yaptığımızı haber verdik. Biz vatandaşlarımıza gönülden bağlıyız. Gönül, sevdiğinden hiçbir şeyi saklamaz ama bakın ana muhalefet, diğer muhalefet partileri günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler. 24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'Adayım' diyemedi anamuhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın? Millet öyle bir rüzgar estirdi ki bunların kurmaya çalıştığı çatı uçtu gitti, yok oldu gitti. Çatı gidince bu sefer de 'Bari enkazıyla bir ittifak yapalım' dediler. Onda da tam anlaşamadılar, işi ertelediler. Peki millete bir şey diyorlar mı? Hak getire. Bir ileri, bir geri. Sonunda dağ fare doğurdu, herkes ceketini aldı evine döndü. Bunlar hep böyle eserler, gürlerler ama ne yapacaklarına dair milletin önüne bir fikir koyamazlar. Milletin fikri belli, sonuna kadar Erdoğan, sonuna kadar AK Parti, sonuna kadar Cumhur İttifakı."

"Demokrasi kazanacak"

Türkiye'yi yeni ufuklara, 2023, 2053 ve 2071'e taşıyacaklarını dile getiren Yıldırım, "24 Haziran'da millet kazanacak, demokrasi kazanacak. 24 Haziran'da siyaset gençleşecek, Türkiye güçlenecek. 24 Haziran'da Türkiye bölgesinde ve dünyada daha güçlü, daha itibarlı ülke olarak yoluna devam edecek." dedi.

"Kayseri, 24 Haziran'da yüreğini ortaya koymaya hazır mısın? Şer odaklarına karşı Cumhur İttifakı'na tamam mı? Recep Tayyip Erdoğan'la kutlu yürüyüşe devam mı?" diye soran ve alandaki partililerden "Evet" karşılığını alan Yıldırım, "Gadasını aldıklarım sağ olun, var olun. İşte ak kadrolar burada. Harikasın Kayseri." ifadelerini kullandı.

AA

