3 İLÇE BAŞKAN ADAYLARI DUYURULDU

AK Parti Kayseri İl binasında düzenlenen basın toplantısına, AK Parti Kütahya milletvekili, Kayseri il koordinatörü Avukat İshak Gazel, il başkanı Şaban Çopuroğlu ve üç ilçenin başkan adayları ile partililer katıldı.
Başkan Çopuroğlu bu hafta sonu Kocasinan ilçe kongresiyle kongre süreçlerine başladıklarını söyleyerek sözlerine başladı. Kocasinan ilçe kongresinin devamında Bünyan ve Tomarza ilçe kongreleriyle devam edeceği belirtildi. Başkan Şaban Çopuroğlu, bu üç ilçenin kongrelerinin ardından 18 Nisan tarihine kadar, her hafta pazartesi veya salı günleri ilçe başkan adaylarını kamuoyuna düzenleyecekleri toplantılarla duyuracaklarını ifade etti.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Aylardır ilçelerimiz hakkında istişare yapmaya devam ettik. Kimi bulduysak sorma gayretimiz oldu. Teşkilat mensuplarımızla görüştük. Böylece aldığımız bilgiler ve istişareler sonucunda bir data oluşturmuş olduk. Olumlu olumsuz gelen görüşlerle beraber bir noktaya geldik. Genel merkezimizin onayıyla bu toplantımızda üç ilçe başkan adaylarımızı açıklıyoruz” dedi. Hiçbir işi kafalarına göre yapmadıklarını vurgulayan Başkan Çopuroğlu, “Çünkü kafamıza göre iş yaparsak, kafamıza göre sonuç alırız. Bu iş hem teşkilatımıza uygun olmaz hem de bizim yapımıza uygun olmaz diye düşünüyorum” diye konuştu.
Sözlerinin ardından İl Başkanı Çopuroğlu, Kocasinan İlçe Başkan adayı olarak Hüseyin Okandan’ı, Bünyan İlçe Başkan adayı Yıldıray Hakkı Koç’u ve Tomarza İlçe Başkan adayı Erhan Şahin’i aday olarak açıkladı.
Kütahya milletvekili Kayseri’den sorumlu il koordinatörü Avukat İshak Gazel de, Kayseri’de 14 Mart’ta başlayacak ve 18 Nisan’da Melikgazi kongresiyle bitecek olan kongre süreci hakkında bir konuşma yaptı. Milletvekili Gazel konuşmasında, ilçe başkanlıklarında değişecek olan başkanlar da olacağını belirtti. İshak Gazel, kongre sürecinin hayırlı geçmesini temenni ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.
Yeni kurulan partiler hakkında sorulan soruya milletvekili Gazel, mevcut kurulan partilere sadece artı bir parti eklendiğini ve bunun bundan ibaret olarak gördüklerini söyledi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan’ın kurmaya hazırlandığı parti hakkında da konuşan Gazel, “Tabi kurulan ve kurulacak olan bu partiler AK Parti’yi eleştiriyor ama AK Parti’nin ve Türkiye’nin şuanda içerisinde bulunduğu hem Ortadoğu’da hem de Akdeniz’de büyük güç mücadelesiyle alakalı tek bir kelime ettiklerini göremezsiniz. Milletimiz bunu görüyor ve bunun hiçbir karşılığının olmayacağını da biliyor, görüyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde büyük Türkiye idealimizden de vazgeçmeden heyecanımızı yitirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
İl Başkanlığı hakkında bir başvuru olup olmadığı hakkındaki soruya milletvekili İshak Gazel, “İl Başkanımızdan biz memnunuz” şeklinde cevap verdi. İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da konu hakkında “Kanaatimde bir değişiklik” yok diyerek, daha önceki aday olmayacağına yönelik açıklamasının hala geçerli olduğunu, şuan gündemlerinde ilçe kongreleri olduğunu söyleyerek, ilçe kongrelerinden sonra il başkanlığı adaylığı hakkındaki soruları yine cevap vereceklerini ve gündemlerinde şuan ilçe kongreleri olduğunu ifade etti.
Başkan Çopuroğlu bu hafta sonu Kocasinan ilçe kongresiyle kongre süreçlerine başladıklarını söyleyerek sözlerine başladı. Kocasinan ilçe kongresinin devamında Bünyan ve Tomarza ilçe kongreleriyle devam edeceği belirtildi. Başkan Şaban Çopuroğlu, bu üç ilçenin kongrelerinin ardından 18 Nisan tarihine kadar, her hafta pazartesi veya salı günleri ilçe başkan adaylarını kamuoyuna düzenleyecekleri toplantılarla duyuracaklarını ifade etti.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Aylardır ilçelerimiz hakkında istişare yapmaya devam ettik. Kimi bulduysak sorma gayretimiz oldu. Teşkilat mensuplarımızla görüştük. Böylece aldığımız bilgiler ve istişareler sonucunda bir data oluşturmuş olduk. Olumlu olumsuz gelen görüşlerle beraber bir noktaya geldik. Genel merkezimizin onayıyla bu toplantımızda üç ilçe başkan adaylarımızı açıklıyoruz” dedi. Hiçbir işi kafalarına göre yapmadıklarını vurgulayan Başkan Çopuroğlu, “Çünkü kafamıza göre iş yaparsak, kafamıza göre sonuç alırız. Bu iş hem teşkilatımıza uygun olmaz hem de bizim yapımıza uygun olmaz diye düşünüyorum” diye konuştu.
Sözlerinin ardından İl Başkanı Çopuroğlu, Kocasinan İlçe Başkan adayı olarak Hüseyin Okandan’ı, Bünyan İlçe Başkan adayı Yıldıray Hakkı Koç’u ve Tomarza İlçe Başkan adayı Erhan Şahin’i aday olarak açıkladı.
Kütahya milletvekili Kayseri’den sorumlu il koordinatörü Avukat İshak Gazel de, Kayseri’de 14 Mart’ta başlayacak ve 18 Nisan’da Melikgazi kongresiyle bitecek olan kongre süreci hakkında bir konuşma yaptı. Milletvekili Gazel konuşmasında, ilçe başkanlıklarında değişecek olan başkanlar da olacağını belirtti. İshak Gazel, kongre sürecinin hayırlı geçmesini temenni ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.
Yeni kurulan partiler hakkında sorulan soruya milletvekili Gazel, mevcut kurulan partilere sadece artı bir parti eklendiğini ve bunun bundan ibaret olarak gördüklerini söyledi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan’ın kurmaya hazırlandığı parti hakkında da konuşan Gazel, “Tabi kurulan ve kurulacak olan bu partiler AK Parti’yi eleştiriyor ama AK Parti’nin ve Türkiye’nin şuanda içerisinde bulunduğu hem Ortadoğu’da hem de Akdeniz’de büyük güç mücadelesiyle alakalı tek bir kelime ettiklerini göremezsiniz. Milletimiz bunu görüyor ve bunun hiçbir karşılığının olmayacağını da biliyor, görüyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde büyük Türkiye idealimizden de vazgeçmeden heyecanımızı yitirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
İl Başkanlığı hakkında bir başvuru olup olmadığı hakkındaki soruya milletvekili İshak Gazel, “İl Başkanımızdan biz memnunuz” şeklinde cevap verdi. İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da konu hakkında “Kanaatimde bir değişiklik” yok diyerek, daha önceki aday olmayacağına yönelik açıklamasının hala geçerli olduğunu, şuan gündemlerinde ilçe kongreleri olduğunu söyleyerek, ilçe kongrelerinden sonra il başkanlığı adaylığı hakkındaki soruları yine cevap vereceklerini ve gündemlerinde şuan ilçe kongreleri olduğunu ifade etti.
Haber-Foto: Ekrem Nazlı