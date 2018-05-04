4 LiDERE 4 SAATTE 80 BiN iMZA

Bugün başlayan 100 bin imza kampanyası 9 Mayıs tarihinde sona erecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Demokrat Parti lideri Vecdet Öz’ün Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için 9 Mayıs Çarşamba günü saat, 20.00’a kadar 100 bin imzanın toplanması gerekecek.



Bugün sabah saat 08.00’da başlayan imza kampanyasında 80 bini aşkın imza toplanırken, 80 bin imzanın partilere dağılımı henüz belirlenmedi.



13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak

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