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4 LiDERE 4 SAATTE 80 BiN iMZA

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Demokrat Parti lideri Vecdet Öz’ün aday olabilmeleri için Türkiye genelinde 100 bin imza kampanyası başlatıldı. Bugün sabah 08.00’da başlayan kampanyada saat 12.00 itibari ile 80 bini aşkın imzaya ulaşıldı.

4 LiDERE 4 SAATTE 80 BiN iMZA
Bugün başlayan 100 bin imza kampanyası 9 Mayıs tarihinde sona erecek. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Demokrat Parti lideri Vecdet Öz’ün Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için 9 Mayıs Çarşamba günü saat, 20.00’a kadar 100 bin imzanın toplanması gerekecek.

Bugün sabah saat 08.00’da başlayan imza kampanyasında 80 bini aşkın imza toplanırken, 80 bin imzanın partilere dağılımı henüz belirlenmedi.

13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak
Kayseri Gündem
 
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