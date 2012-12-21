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5 Bin TL Ödeyecek

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’a açtığı davayı kazandı.

5 Bin TL Ödeyecek
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile ilgili olarak 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı toplantıda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl hakkında da konuşmuştu. Başsavcı Bülent Bingöl, Atilla Kart’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.
24. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan duruşma sonrasında Atilla Kart’ın Başsavcı Bülent Bingöl’e 4 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
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