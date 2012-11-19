5 Bin TL Tazminat Ödeyecek

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, 13 Ocak 2011 tarihinde 17 CHP'li arkadaşıyla birlikte Kayseri'ye gelerek bir basın toplantısı düzenlemiş, toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri hakkında 2007 yılında yapılan soruşturmanın adliye-belediye ve vilayet işbirliği ile karartıldığını ve mahkemenin takipsizlikle sonuçlandığını iddia ederek soruşturmanın yeniden açılmasını istemişti. Kart, savcılığa verdiği dilekçede ve aynı gün katıldığı bir televizyon programında belediye üst düzey görevlilerinin mal varlıklarında olağan dışı artışlar olduğunu, bunun yolsuzluktan elde edilen gelirlerle gerçekleştiğini iddia etmişti. Kart'ın savcılığa başvurusunun ardından açılan ve 10 ay süren ikinci soruşturma sonunda belediye üst düzey yöneticileri hakkında ikinci takipsizlik kararı verilmişti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis eski üyesi ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu eski Başkanı Mehmet Tarınç'ın Atilla Kart aleyhine Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı 2011/822 sayılı tazminat davası, Tarınç lehine sonuçlandı. 19 Kasım 2012 tarihinde sonuçlanan davada Atilla Kart'ın Mehmet Tarınç'a 13 Ocak 2011 gününden itibaren faizi ile 5 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Belediyenin diğer üst düzey yöneticilerinin açtığı tazminat davaları ise devam ediyor.