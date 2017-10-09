ABD Türkiye'den vize başvurularını askıya aldı

ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonunda yapılan açıklamada, Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularının askıya alındığı söylendi.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden gözden geçirme kararı aldığı bildirildi. Açıklamada, kararın ne kadar süreceğine dair bir zaman belirtilmedi.

ABD KONSOLOSLUK ÇALIŞANI TUTUKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçleri, ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi M.T'yi gözaltına almış, M.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.