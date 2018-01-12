ABDULLAH GÜL POLEMiK iSTEMiYOR

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gül, AK Parti'den kendisine yönelik tepkilerle ilgili olarak, "Polemiğe girmek istemiyorum" dedi. "Gazeteciler tutuksuz yargılanmalı" diyen Gül, OHAL için, "İnşallah son kez uzatılır" ifadelerini kullandı.



Gül'ün açıklamaları:

(AK Parti'den yapılan açıklamalar) Polemiğe girmek istemiyorum arkadaşlarla.



(AYM'nin 'hak ihlali' kararı) Gazetecilerin yargılanmasının tutuksuz olmasının doğru olduğu kanaatimi her zaman söyledim.



"OHAL'İN SON DEFA MECLİS'E SEVK EDİLDİĞİ KANAATİNDEYİM"

(OHAL'in yeniden uzatılacak olması) OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesi, ekonomi, dış ilişkiler itibariyle çok doğru olacağına inanıyorum. Çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye, kontrol altına almak için gerekliydi ama artık her şeyin normalleştirilmesi Türkiye için çok büyük iyilik olur.