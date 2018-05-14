ADAYLAR RESMEN MEYDANLARDA Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ halkım tamam derse kenarı çekilirim” sözüne istinaden sosyal medyada yürütülmeye çalışılan bazı kampanyalara karşı,, Kayseri’de 24 Haziran seçiminde, Erdoğan’a ve Ak Parti’ye en yüksek oranda “DEVAM” manasında destek çıkması için kolları sıvayan Ak Partili tüm kadroların ,hummalı bir çalışma içinde olduğu belirtildi.

Cumhur İttifakı ile diğerlerinin farkının anlatılması için yoğun bir çalıma içinde olduğu öğrenilen AK Parti ve MHP kadrolarının , 25 Haziran sabahı itibariyle yeni sistemde Türkiye’nin neler kazanacağı ve bu yeni dönemde neler yapılacağını da, adeta kapı kapı dolaşarak, halka anlatılacağına dikkat çekildi.





Yüksek Seçim Kurulu, daha önce yapılan adaylık başvurularını inceleyerek , 6 ismin Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıkladı ve bu karar da dün resmi gazetede yayınlandı.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (CHP), Meral Akşener ( İYİ Parti), Temel Karamollaoğlu ( SP), Selahattin Demirtaş (HDP) ve Doğu Perinçek (Vatan Partisi ) . devam eden seçim takvimine göre, resmen seçim meydanlarında propaganda çalışmalarını sürdürecekler.

Valiler başkanlığında Türkiye genelinde yapılacak olan seçim dönemi güvenlik tedbirleri toplantıları sonrasında, alınan kararlarla, seçim sürecinin güvenli bir şekilde tamamlanması sağlanacak.



GÜN-GÜN SEÇİM TAKVİMİ



14 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

18 Mayıs: İttifak yapan siyasi partiler saat 17.00'ye kadar ittifaktan vazgeçebilecek.

20 Mayıs: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

21 Mayıs: Siyasi parti genel merkezleri seçime katılacakları seçim çevrelerine ait listeleri en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye verecek.

22 Mayıs: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek.

25 Mayıs: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.

26 Mayıs: Milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

27 Mayıs: Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

30 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek

13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. (saat 23.59)

