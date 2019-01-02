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ADAYLAR SIZMAYACAK

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki açıklanmayan ilçelerin belediye başkan adaylarının sır gibi saklandığını belirterek, “Bu isimleri sır gibi saklıyoruz, Kayseri de diğerleri de sır gibi saklanıyor. Yakın zamanda açıklanacak” dedi.

ADAYLAR SIZMAYACAK
SIR GİBİ SAKLIYORUZ

Kayseri’nin merkez ilçelerinin de arasında yer aldığı 16 ilçe belediye başkan adaylarının isimlerinin belirlendiğini hiçbir sıkıntının olmadığını kaydeden Özhaseki, “Ama bunları zamanından önce kimse öğrenemeyecek. Sır gibi saklıyoruz hepsini. Kesinlikle de sızmayacak tek bir isim bile” diye konuştu. 

AK PARTİ YENİLENİYOR

AK Parti belediyeciliğinin dillere destan olduğunu hatırlatan Özhaseki, “Kendini yenilemiş bir AK Parti olarak ortaya çıkıyoruz. Allah’a hamdolsun yıllardır yaptığımız belediyecilik dillere destan oldu. Zamanında yapılmış o ideolojik belediyecilik, hizmetin geri planda olduğu belediyeciliğin artık ortadan kalktığı, devasa işlerin yapıldığı bir belediyecilik dönemine girdik. Ancak biz olduğumuz yerde sayamayız. Yenilikler yapmak zorundayız” dedi.

KESİNLEŞEN İSİM YOK 

Özhaseki, Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de vatandaşın beklentilerine göre isimlerin belirleneceğine, henüz hiçbir ismin kesinleşmiş olarak açıklanmadığına dikkat çekerek, “İnsanlar bir şehirden ne bekler, ilçesinde ne bekler, insanlar belediyelerden ne bekler? Yani gerek kentsel dönüşümle, gerekse şehirdeki imar tadilatlarında, gerekse şehrin geleceğe hazırlanan bir medeniyet inşası yolundaki yeniden yapılanmasında neler bekliyorsa işte bunu yapabilecek isimler ve kadrolar geliyor inşallah” diye konuştu. 
 

İlter SAĞIRSOY

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mehmet gocuklar 3 hafta önce

hacılarda adam gibi çalışacak birini istiyoruz. gerekirse aday olmayan birini bulup bu işi sen yap denmeli 7 dakikalık mesafede ki bir ilçe doğunun ücra köşesindeki bir köy gibi.şu kadar rekor oy aldık diye kırışmak yerine hizmet bekliyoruz. burada dayatma kayseri ye yakışmıyor hizmet edecek çalışacak aday istiyoooruuuz.....

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esnaf 4 hafta önce

adaylar sızdı bile mehmet özhaseki melikgazi palancaoglu kocasinan çolakbayraktar talas yalçın akp adayları

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oy yok 4 hafta önce

yıllardır partinizin destekçisi olduğum bir esnaf olarak ve sülalecek aldığımız bir karar olarak kocasinan belediyesine hala çolakbayrakdar gibi pasif ve halkın sevmediği bir ismi koyacak olursanız bizden size oy falan yok! adayları incelediğimizde projeleriyle öne çıkan orhan bey veya mhpden kazım beyi destekleyeceğiz.gönül belediyeciliği sizin yaptığınız gibi olmaz.halka gönlünü adamış insanlarla olur

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