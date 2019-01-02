ADAYLAR SIZMAYACAK Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki açıklanmayan ilçelerin belediye başkan adaylarının sır gibi saklandığını belirterek, “Bu isimleri sır gibi saklıyoruz, Kayseri de diğerleri de sır gibi saklanıyor. Yakın zamanda açıklanacak” dedi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:55