ADAYLAR SIZMAYACAK

SIR GİBİ SAKLIYORUZ
Kayseri’nin merkez ilçelerinin de arasında yer aldığı 16 ilçe belediye başkan adaylarının isimlerinin belirlendiğini hiçbir sıkıntının olmadığını kaydeden Özhaseki, “Ama bunları zamanından önce kimse öğrenemeyecek. Sır gibi saklıyoruz hepsini. Kesinlikle de sızmayacak tek bir isim bile” diye konuştu.
AK PARTİ YENİLENİYOR
AK Parti belediyeciliğinin dillere destan olduğunu hatırlatan Özhaseki, “Kendini yenilemiş bir AK Parti olarak ortaya çıkıyoruz. Allah’a hamdolsun yıllardır yaptığımız belediyecilik dillere destan oldu. Zamanında yapılmış o ideolojik belediyecilik, hizmetin geri planda olduğu belediyeciliğin artık ortadan kalktığı, devasa işlerin yapıldığı bir belediyecilik dönemine girdik. Ancak biz olduğumuz yerde sayamayız. Yenilikler yapmak zorundayız” dedi.
KESİNLEŞEN İSİM YOK
Özhaseki, Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de vatandaşın beklentilerine göre isimlerin belirleneceğine, henüz hiçbir ismin kesinleşmiş olarak açıklanmadığına dikkat çekerek, “İnsanlar bir şehirden ne bekler, ilçesinde ne bekler, insanlar belediyelerden ne bekler? Yani gerek kentsel dönüşümle, gerekse şehirdeki imar tadilatlarında, gerekse şehrin geleceğe hazırlanan bir medeniyet inşası yolundaki yeniden yapılanmasında neler bekliyorsa işte bunu yapabilecek isimler ve kadrolar geliyor inşallah” diye konuştu.
Kayseri’nin merkez ilçelerinin de arasında yer aldığı 16 ilçe belediye başkan adaylarının isimlerinin belirlendiğini hiçbir sıkıntının olmadığını kaydeden Özhaseki, “Ama bunları zamanından önce kimse öğrenemeyecek. Sır gibi saklıyoruz hepsini. Kesinlikle de sızmayacak tek bir isim bile” diye konuştu.
AK PARTİ YENİLENİYOR
AK Parti belediyeciliğinin dillere destan olduğunu hatırlatan Özhaseki, “Kendini yenilemiş bir AK Parti olarak ortaya çıkıyoruz. Allah’a hamdolsun yıllardır yaptığımız belediyecilik dillere destan oldu. Zamanında yapılmış o ideolojik belediyecilik, hizmetin geri planda olduğu belediyeciliğin artık ortadan kalktığı, devasa işlerin yapıldığı bir belediyecilik dönemine girdik. Ancak biz olduğumuz yerde sayamayız. Yenilikler yapmak zorundayız” dedi.
KESİNLEŞEN İSİM YOK
Özhaseki, Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de vatandaşın beklentilerine göre isimlerin belirleneceğine, henüz hiçbir ismin kesinleşmiş olarak açıklanmadığına dikkat çekerek, “İnsanlar bir şehirden ne bekler, ilçesinde ne bekler, insanlar belediyelerden ne bekler? Yani gerek kentsel dönüşümle, gerekse şehirdeki imar tadilatlarında, gerekse şehrin geleceğe hazırlanan bir medeniyet inşası yolundaki yeniden yapılanmasında neler bekliyorsa işte bunu yapabilecek isimler ve kadrolar geliyor inşallah” diye konuştu.
İlter SAĞIRSOY
hacılarda adam gibi çalışacak birini istiyoruz. gerekirse aday olmayan birini bulup bu işi sen yap denmeli 7 dakikalık mesafede ki bir ilçe doğunun ücra köşesindeki bir köy gibi.şu kadar rekor oy aldık diye kırışmak yerine hizmet bekliyoruz. burada dayatma kayseri ye yakışmıyor hizmet edecek çalışacak aday istiyoooruuuz.....