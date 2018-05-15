Adayların oy pusulasındaki yerleri belli oldu

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine 40 gün kala, YSK'da adayların pusuladaki yerleri için kura çekimi yapıldı.

İŞTE SIRALAMA

1- Muharrem İnce

2- Meral Akşener

3- Recep Tayyip Erdoğan

4- Selahattin Demirtaş

5- Temel Karamollaoğlu

6- Doğu Perinçek

KAÇ OY PUSULASI BASILACAK

Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) YSK için açtığı ihale çerçevesinde toplam 308 milyon 318 bin 160 adet pusula bastırılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bastırılacak pusulada üstte fotoğraf, altta isim olacak.



PUSULA NASIL OLACAK

DMO’nun ihalesinde cumhurbaşkanlığı pusulasının nasıl basılacağının teknik çizimine de yer verildi. Pusulanın üst kısmında adayların fotoğrafları, alt kısmında isimleri yer alacak. Bir aday için ayrılan iki çizgi arası 5.5 santim, adaylar arası boşluk da 0.75 santim olacak. Pusulanın en üstünde ‘CUMHURBAŞKANI ADAYLARI’ yazısı yer alacak. Cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların oy pusulasındaki sıralaması Yüksek Seçim Kurulunca çekilecek kurayla belirlenecek. Fotoğrafların arka fonu beyaz olacak. Arka fonda bayrak, resim, dini sembol yer almayacak.

Ensonhaber.com