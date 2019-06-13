Ağaçlandırma çalışmalarını Meclis’e taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, Kayseri merkez ve ilçelerinde bulunan ormanların toplam büyüklüğünün ne kadar olduğunu sorgulayarak şu soruları sorarak cevap istedi: "2010-2019 yılları arasında Kayseri ili merkez ve ilçelerinde yaşanan doğal afetler, yangınlar ve insani sebeplerden dolayı kaybedilen ormanlık alan büyüklüğü ne kadardır? 2010-2019 döneminde Kayseri ili merkez ve ilçelerinde toplam ne kadar alanda ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışması yapılmıştır? Anılan yıllarda Kayseri merkez ve ilçelerinde ne kadar fidan dikimi gerçekleştirilmiştir?"



2010-2019 yılları arasında yapılan ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının merkez ve ilçelere göre dağılımının nasıl oluştuğunu ve ne kadar harcama yapıldığını sorgulayan Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şu soruları da yöneltti: "İfade edilen yıllarda Kayseri'de gerçekleşen ve hedeflenen ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları arasında nasıl bir sapma olmuştur? Varsa bu sapmanın sebepleri nelerdir? Bahse konu olan çalışmalar için Bakanlığınız 2019 yılı bütçesinde ne kadar ödenek ayrılmış ve şimdiye kadar ayrılan ödeneğin ne kadarı harcanmıştır? Bakanlığınızın anılan konuya ilişkin görüşü ve 2019 yılı programı nasıldır?" Kurumsal

