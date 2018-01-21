AK gençlerin kongresi 28 Ocak’ta  



AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, il başkanlığında yaptığı açıklamada, Gençlik Kolları İlçe kongrelerini tamamladıklarını söyledi.



İl Gençlik Kolları Kongresini ise 28 Ocak Pazar günü yapacaklarını belirten Başkan Özden, "Gençlik Kongrelerimizden önce bilindiği gibi ilçe kongrelerimizi tamamlamıştık. İnşallah İl Kongremizi de 24 Şubat’ta Başbakanımızın katılımlarıyla yapacağız. Gençlik Kollarımızın güzel bir sistemi var. Siteden ilan edildiği gibi gençlik kollarımıza girmek veya yönetimde olmak isteyen arkadaşlar web sitesinden müracaatta bulunabiliyorlar." diye konuştu.



Başkan Özden ayrıca, "İl Kongremizdeki adaylarımızın belirli kriterleri var. Genel Merkezimizin belirlediği sayı doğrultusunda müracaat eden arkadaşlarımızın içerisinde bu kriterlere uygun olanları seçerek mülakatla il yönetimine alacağız " dedi.



Kurum Haberi

