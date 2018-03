AK Kadınlar Kahvaltıda Buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü düzenlenen programlarla dolu dolu kutlamayı hedefleyen AK Parti teşkilatı bu günde, Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları, kadın meclis üyeleri ile kahvaltıda bir raya geldi.

AK Parti il binasında düzenlenen kahvaltı programında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, AK Parti teşkilatları olarak artık aile ortamını aştıklarını ve bir sülale olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz de, siyasette kadının önemine değinerek, "Yaptığınız her işte büyük başarılarla çıkıyorsunuz. Ailenin bir ferdi olarak, hem ailenize zaman ayırıyorsunuz, hem de siyasetin aktif direkleri arasında yerinizi aldınız. Siyasetin yükünü omuzlarınızda ağır bir şekilde taşıyorsunuz. İşiniz çok zor ama, meşakkatli bu yolda hepinize başarılar diliyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili İsmail Tamer de, AK Parti de kadınların önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Hem annesiniz, aynı zamanda aileleriniz var. Büyük çoğunluğunuzda iş sahibisiniz. Ama tüm bu yoğunluklara rağmen partimizin başarısı içinde koşturuyorsunuz. Emeklerinizi ve başarılarınızı hep hissediyoruz. Bu emek ve başarılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Son olarak konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise, tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Toplumumuzda ve anlayışımızda böylesi önemli günlerin sadece bir gün kutlanarak geçiştirilmesinden ziyade biraz daha geniş anlamda kutlamayı tercih ettiğimizi belirten Öksüzkaya, "Kadın bizim toplumumuzda her şeyimiz. Kadın annedir. Kadın cennetin ayaklarının altında olduğu bir varlıktır. Ondan dolayı bizim anlayışımıza göre yeriniz çok daha farklı. Ama senede bir kerede olsa, kadınların Dünya çapında anılması güzel bir olay. Kadın deyince, bir anne. Hem ailede bir eş. Hem de çalışma ve eğitim hayatında üstlendiği görevler itibari ile son derece önemli misyonlar yüklenen bir varlık kadınlarımız. Üstlendiğiniz görevleri ve tuttuğunuz her işi başarı ile yerine getiriyorsunuz ve neticesini de alıyorsunuz. Siyasette bu günlere gelmemizde, kadınların çok büyük görev üstlendiğini ve misyon yüklendiğini görüyoruz. Tabii siyasette yapılan işler anlatılacak. Yapılan işleri de detayı ile anlatmak, duygularla, içimizden geldiği gibi anlatmak son derece önemli. Televizyonlara çıkıp süslü sözlerle bir şeyler anlatmak insanların bir kulağından girip, diğer kulağından çıkıyor. Ama kalpten konuşursanız, duygularınızla konuşursanız, içinizden geldiği gibi konuşursanız o zaman çok daha etkili olabiliyor. Hanım kardeşlerimiz hep duygularıyla konuşuyorlar. Ondan dolayı da bu başarı geliyor. Ben bu vesile ile tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, milletvekillerine ve il başkanına, kendi el emekleri ile yaptıkları işlemeli havlu hediye ederken, milletvekilleri ve il başkanı da İl Kadın Kolları Başkanı Pakırdaşı'na ve kadın kolları tanıtım medya sorumlusuna İPad hediye etti.