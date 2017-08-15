AK Parti 16 yaşında

Adalet ve Kalkınma Partisi 16 . kuruluş yıldönümünü Ankara Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda kutladı. 19.30'da başlayan etkinlikte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kuruluş yıldönümü sade bir etkinlikle kutlanırken, Sincan'daki etkinlik alanına AK Parti hakkındaki yayınlardan oluşan mini bir kütüphane kuruldu.

Kutlama töreni için 6 bin kişi davet edilirken, etkinlikte AK Parti'nin 16 yıllık hikayesini anlatan bir film gösterildi. Ardından ise AK Parti şarkılarının seslendirildiği konser verildi.

AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kuruldu. Erdoğan, 2014'te cumhurbaşkanı seçildikten sonra Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım partiye genel başkanlık yaptı.

Erdoğan, 3 yıl aradan sonra yeniden genel başkan olarak kuruluş kutlamasına katılmış oldu.

Büyükşehir meclis toplantısı ertelendi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dün yapılması gereken Ağustos ayı toplantısı, İl ve ilçe belediye başkanlarının kutlamalara katılmasından dolayı 16 ağustos Çarşamba gününe ertelendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik sosyal medya hesabından; “Biz milletin ta kendisiyiz. AK Parti'nin 16.yılı kutlu olsun”! mesajı yayınladı.

Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ise kutlama programına ilişkin şu mesajı paylaştı:

“Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara' ya gidiyoruz. AK Partimizin kuruluşunun 16. yılını kutlayacağız. Hacılar kurucu ilçe başkanı olarak üç dönem yaptım. Şimdide belediye başkanı olarak hemşerilerimizin hizmetindeyiz: Yıllar nasıl da su gibi akıp gidiyor. Rabbim güzel hizmet edip, dua alanlardan eylesin, durmak yok yola devam.”

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