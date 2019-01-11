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Ak Parti Adayları Açıklandı

Ak Parti adayları açıklandı.

Ak Parti Adayları Açıklandı

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu adayların açıklanmasına ilişkin resmi törenin pazar günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacağını belirterek, “Şimdiden Kayseri’mize hayırlı olsun. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu adaylarla da seçimlerde en yüksek başarıyı sağlayacağız” dedi.  

Akkışla: Ayhan Aslan
Bünyan: Özkan Altun
Develi: Mehmet Cabbar
Felahiye:  Vural Coşkun
Hacılar:  Bilal Özdoğan
İncesu: Zekeriya Karayol
Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar
Melikgazi:  Hacı Mustafa Palancıoğlu
Özvatan:  Halit Demir (İttifak MHP Adayı)
Pınarbaşı: Memduh Uzunoğlu (İttifak MHP Adayı)
Sarıoğlan:  Bekir Ayyıldırım (İttifak MHP Adayı)
Sarız:  Baki Bayrak  (İttifak MHP Adayı)
Talas: Mustafa Yalçın
Tomarza:  Davut Şahin
Yahyalı:  Esat Öztürk
Yeşilhisar:  Halit Taşyapan

Haber Merkezi

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Hacılarlının 2 hafta önce

Hacılar adayı hiç yakışmadı akpartı ayağına sıkmış., dayatma aday istemediğimizi okadar yazdık ., ısrarla il başkanlığına listeler verildi basında istifa söylemleri çıktı çalışmayan biri aday gösterildi ve hiçbirlerim dikkate alınmadı ., il başkanlığı ve büyükşehir kendilerini rahatsız etmeyecek birini bulmuş., olan hacılara olmuş

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m koç 2 hafta önce

akp melikgaziyi kayıp ediyor mustafa palançaoglu talasta tutunamadı ve melikgaziden aday gösterildi

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hamdi 2 hafta önce

hacılar a yine yazık oldu çalışmayan iş bilmeyen halkın protesto ettiği bilal özdoğanı aday yaptılar yazıklar olsun hacılar kayserinin en geri kalmış ilçesi oldu 4 dönemdir akparti istedigini aday olarak koyuyor şehirdeki efendileri rahatsız etmeyen adamlar aday yapılıyor sonuç hacılar şehrin en gelişmemiş köyü

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esnaf 2 hafta önce

talası akp kaptıran mhp yazıklar olsun mhp rıfat yıldırımı göstermeliydi aday şimdi rıfat yıldırıma ıyı parti ve chp gösterecek aday olarak rıfat yıldırımı ve rıfat yıldırım talasta kazanacak

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ali 2 hafta önce

akp önemsiz yerleri mhp ye vermiştir neden talası vermedi

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m.a.z 2 hafta önce

akp mhp yi harcadı ve talası akp verdi yazıklar olsun mhp ye rıfat yıldırımı göstermeliydi şimdi chp ve iyi parti rıfat yıldırımı aday olarak gösterebilir

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mert 2 hafta önce

kayserinin yerlisi köylü çocugunu istemedi ve talastan mustafa yalçını aday gösterdiler rıfat yıldırımın önünü kestiler ve talası daha önce kayıp eden yalçın tekrar kayıp edecek talasta chp ve iyi parti talası kapacak o da rıfat yıldırım olabilir

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zakir 2 hafta önce

palancaoglu talası borca soktu sıra melikgaziye geldi talasta 3 makam aracıyla gezen şimdi melikgazide 6 makam aracıyla gezer iyi tüşün taşın ona göre oyunu kullan

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