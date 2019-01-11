Ak Parti adayları açıklandı.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu adayların açıklanmasına ilişkin resmi törenin pazar günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacağını belirterek, “Şimdiden Kayseri’mize hayırlı olsun. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu adaylarla da seçimlerde en yüksek başarıyı sağlayacağız” dedi.
Akkışla: Ayhan Aslan
Bünyan: Özkan Altun
Develi: Mehmet Cabbar
Felahiye: Vural Coşkun
Hacılar: Bilal Özdoğan
İncesu: Zekeriya Karayol
Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar
Melikgazi: Hacı Mustafa Palancıoğlu
Özvatan: Halit Demir (İttifak MHP Adayı)
Pınarbaşı: Memduh Uzunoğlu (İttifak MHP Adayı)
Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (İttifak MHP Adayı)
Sarız: Baki Bayrak (İttifak MHP Adayı)
Talas: Mustafa Yalçın
Tomarza: Davut Şahin
Yahyalı: Esat Öztürk
Yeşilhisar: Halit Taşyapan
Haber Merkezi
Hacılar adayı hiç yakışmadı akpartı ayağına sıkmış., dayatma aday istemediğimizi okadar yazdık ., ısrarla il başkanlığına listeler verildi basında istifa söylemleri çıktı çalışmayan biri aday gösterildi ve hiçbirlerim dikkate alınmadı ., il başkanlığı ve büyükşehir kendilerini rahatsız etmeyecek birini bulmuş., olan hacılara olmuş