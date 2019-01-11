Ak Parti adayları açıklandı.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu adayların açıklanmasına ilişkin resmi törenin pazar günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacağını belirterek, “Şimdiden Kayseri’mize hayırlı olsun. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu adaylarla da seçimlerde en yüksek başarıyı sağlayacağız” dedi.



Akkışla: Ayhan Aslan

Bünyan: Özkan Altun

Develi: Mehmet Cabbar

Felahiye: Vural Coşkun

Hacılar: Bilal Özdoğan

İncesu: Zekeriya Karayol

Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar

Melikgazi: Hacı Mustafa Palancıoğlu

Özvatan: Halit Demir (İttifak MHP Adayı)

Pınarbaşı: Memduh Uzunoğlu (İttifak MHP Adayı)

Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (İttifak MHP Adayı)

Sarız: Baki Bayrak (İttifak MHP Adayı)

Talas: Mustafa Yalçın

Tomarza: Davut Şahin

Yahyalı: Esat Öztürk

Yeşilhisar: Halit Taşyapan