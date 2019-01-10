Ak Parti adayları belli oldu

Adaylar 13 Ocak Pazar günü kongre merkezinde yapılacak törenle açıklanacak. Açıklamayı Ak Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun yapacak. Buna göre Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın oldu.



Üç dönem engeline takılacağı iddia edilen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da dördüncü kere tekrar aday gösterildi.

