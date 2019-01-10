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Ak Parti adayları belli oldu

Ak Parti adayları belli oldu

Ak Parti adayları belli oldu

Adaylar 13 Ocak Pazar günü kongre merkezinde yapılacak törenle açıklanacak. Açıklamayı Ak Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun yapacak. Buna göre Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın oldu.

Üç dönem engeline takılacağı iddia edilen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da dördüncü kere tekrar aday gösterildi.
 

İlter SAĞIRSOY

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aylardır belli idi zaten 3 hafta önce

kamu oyunun bilmediği bir şey değil ki bu isimler. zaten aylardır belli idi. haa bir de bu arada kayseri belediye başkan adaylarının ismi genel merkezin açıklamasından önce kesinlikle sızmayacaktı değil mi?

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Mustafa 3 hafta önce

Kocasinanda Colakbauraktar olmasi Akparti Kocasinan i sarsacak ve oy kaybina sebep olcak..
Bilhassa ben Kocasinan Akp li olarak Vermiyorummm

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TALAS lı 3 hafta önce

aday adayi olmadan paraşutla indirme aday yapilirsa önümüzdeki seçimlerde kimse aday adayi olmaz nasil olsa aday adayi olmaya gerek yok ama aday adayi olan kişiler arasinda seçilirse teşvik olur

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İsmail okcu 3 hafta önce

İncesuda mhp aday gösterirse akparti oncesuyu kaybetti......buraya yaziyorum

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Enver şimşek 2 hafta önce

talaslı adı ile yazan kardeşime tamamen katılıyorum kardeşim paraşütle adam indirirerek aday yapılmasın aday olacak kişi yürekle göğsünü gere gere aday adayı olsun aday yapılırsa başımız üstünde yeri var yoksa böyle aday tespiti davaya zarar verir

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