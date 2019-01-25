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AK Parti Bünyan ve Tomarza İlçe Başkanları atandı

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan ve Tomarza ilçe başkanlıklarına atamaların gerçekleştiğini söyledi.

AK Parti Bünyan ve Tomarza İlçe Başkanları atandı

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Çopuroğlu; "Birbirinden değerli yedi aday adayımızla Ankara’ya gittik. İki adayımız Bünyan ve Tomarza ilçemize atandı, hayırlı uğurlu olsun. Bünyan ve Tomarza ilçelerimizde, içe başkanlarımız belediye başkan adayı olarak göstermemiz sebebi ile boşalan ilçe başkanlıklarına dün itibarı ile atamalar gerçekleştirdik. Toplan 7 aday adayı ile birlikte Ankara’da idik. Yapılan istişareler, sahadaki karşılıklar, teşkilat mensuplarımıza, teşkilat başkanlarımıza yapılan istişareler neticesinde iki başkan adayımız bugünden itibaren görevlerine başladılar. Yıldıray Hakkı Koç Bünyan Teşkilatımızın ilçe Başkanlığını yapacak bugün itibari ile. Erhan Şahin de Tomarza teşkilatımızın başkanlığını sürdürecek. Diğer aday adaylarımızın da ilçelerinde birlik ve beraberlik içerisinde görev verilen ilçe başkanlarımızın yanlarında yer alacaklar. Birlikte hareket edeceklerini beyan ettiler. Bu sebeple Kayserimizin gücünü genel merkezimizin nezdinde hissettirdikleri için hem adaylarımıza hem de başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
 

İHA

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