AK Parti'de 98 Kişi Belediye Başkanlığı Aday Adaylığına Başvurdu

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti İl Başkanlığı'na da başvuruların başlamasıyla beraber şimdiye kadar 98 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğu bildirildi.



Aday adaylığı başvurunda bulunan kişiler şu şekilde:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Halil İbrahim İndap, Mükremin Çepni, Cengiz Mirap

Akkışla Belediye Başkanlığı: Ahmet Gümüşoluk, Ahmet Tuncel, Ayhan Arslan, Durdu Akkoç, Osman Güner, Ünal Özuzun, Musa Yılmaz, Ömer Özuzun, Seyhan Sayın

Bünyan Belediye Başkanlığı: Fatma Güner, Kahraman Bayram, Teoman Dinç, Bahattin Aksel, Mustafa Çelik, Adil Özden, Edebali Karamustafaoğlu

Develi Belediye Başkanlığı: Abdurrahman Cengiz Fırat, Ahmet Ünlütürk, Uğur Ziya Özbek, Selim Akdoğan, Harun Yavaş, Hakan Demir, Oktay Kılıç, Mehmet Tuna, Tufan Aşık

Felahiye Belediye Başkanlığı: Fatih Yaşar Sipahi, Hacı Mehmet Baltacıoğlu, Hayrullah Can Üstün Yüksel, Başak Güleser, Ahmet Tektaş

Hacılar Belediye Başkanlığı: Bilal Özdoğan, Harun Özdemir, Osman Tekin, Hüdai Barut

İncesu Belediye Başkanlığı: Asaf Yüksel, Mehmet Kalem, Mehmet Topallı, Hulusi Çavdar, Nurhan Selçuk, Osman Dere, Murat Kalem

Kocasinan Belediye Başkanlığı: Orhan Çetin, İsmail Ruhlukürkçü

Melikgazi Belediye Başkanlığı: Hüseyin Cahit Özden

Özvatan Belediye Başkanlığı: Yusuf Kalabey

Pınarbaşı Belediye Başkanlığı: Oktay Barış, Yakup Er, Fedai Kılıç, İbrahim Ülker, Lütfi Ekinci, Bekir Tümüklü, Ahmet Çalışkan, Nergiz Akbülbül, Tercan Altıparmak, Şenel Güngör

Sarıoğlan Belediye Başkanlığı: Erdal Tunç, Halil Tanrıverdi, İrfan Özkan, Lutfi Ünsal, Nalan Uzun, Zeki Kara, Necati Yağımlı, Saadet Saçıntı Ataklı

Sarız Belediye Başkanlığı: Ahmet Erkek, Alpay Akpınar, Gökhan Türkdönmez, Hakan Düzgün, Mehmet Ermiş, Mustafa Akça, Mustafa Arık, Salim Aktürk, Ümit Daloğlu, Hüseyin Aslan, Mercan Ceyran, Ertuğrul Eroğlu, Atalay Akın, Halit Kürşat Arık, Hacı Durmuş, Talha Köylü

Talas Belediye Başkanlığı: Osman Yıldız, Bahaddin Akbulut

Tomarza Belediye Başkanlığı: Adil Kürşat Korkmaz, Ramazan Demirezen, Sami Dilci, Sezgin Kırımlı, Yakup Göktaş, Cemil Bayram:

Yahyalı Belediye Başkanlığı: Abdullah Köse, Abdulgani Özkan

Yeşilhisar Belediye Başkanlığı: Yaşar Beyazıt, Yusuf Ergül, Abdullah Sami Ceylan, Recep Şükrü Bedirhanbeyoğlu, Burhanettin Bolat."

