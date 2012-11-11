AK Parti Engelliler Komisyonu Ziyarteleri Sürüyor

Son olarak, Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (GÖR-BİR) ile Altı Nokta Körler Derneği Kayseri şubelerini ziyaret eden komisyon üyeleri, Zihinsel Engellilerin Eğitimi, Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği (ZERİD) ile Anadolu Sakatlar Derneği'ni ziyaret etti.

Engellilerin sıkıntılarını ve isteklerini dinlemek amacı ile düzenlenen ziyaretlere, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşen Okur, İl ve İlçe Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlk olarak Zihinsel Engellilerin Eğitimi, Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği (ZERİD)'i ziyaret eden komisyon üyeleri, Dernek Başkanı Hasan Akülteli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akülteli, komisyon üyelerini gezdirerek, Zihinsel engelli gençlerin yaptıkları el emeği, göz nuru çalışmaları yerinde gösterdi.

Buradaki Ziyaretin ardından Anadolu Sakatlar Derneği'ni ziyaret eden komisyon üyeleri, Dernek Başkanı Osman Kılıç'tan dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Engelliler Komisyon Başkanı Aysen Okur, komisyon olarak özürlülere yönelik ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.