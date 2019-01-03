Ak Parti İl Başkanlığından MHP‘ye Ziyaret

Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok ve MHP il yöneticileri hazır bulundu. AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükılıç burada yaptığı açıklamada; "Seçim çalışmalarımız kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda bugünkü ilk ziyaretimizi İl Başkanımız Sayın Şaban Çopuroğlu, il teşkilatımız, Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Gökhan Ülke ve Kocasinan İlçe Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan ile birlikte Cumhur ittifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığına yaptık. MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy'un da katıldığı ziyarette siyaseten ayrı partiler olarak gözüksek de ortak sevdamızın Türkiye ve Kayseri olduğu, ülkemizin ve şehrimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimizi vurguladık. MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy, İl Başkanı Sayın Serkan Tok ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum, Cenabı Allah inşallah şehrimizin ve ülkemizin birliğini ve dirliğini bozmasın. Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızı, hep söylediğimiz vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza tarihimize sahip çıkacak duygu düşünce ve uygulamalarda bizi buluştursun diye dua ve temennide bulunuyorum" dedi.







Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da; "Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. SKM'miz bizlere yapmış oldukları programlar çerçevesinde buradayız. Biraz önce Memduh Başkanım da ifade etti. İlçelerimize ziyaretlere gidiyoruz. İlçe ziyaretlerimizde özellikle siyasi partilerimizi ziyaret ediyoruz. Kapısı kapalı ise de önünde fotoğraf çektirip bunu belgeliyoruz. Bizler hepimiz şehrimiz için çalışıyoruz. Türkiye için çalışıyoruz. Birlik ve beraber olduğumuz müddetçe bereket olur kanaatindeyim. Sizler de öyle olduğunu düşünüyorsunuz. İnşallah b u bereket devam eder. İnşallah bu seçim sürecinde de birlik ve beraberliğimiz devam eder. Herkes kazanır. Ayrıştırmadan hep beraber birlikte Kayseri oluruz, Türkiye oluruz. Siyaseten ayrı partilerde olsak hepimizin amacı bu memleket için bir şeyler yapabilmek. Rabbim beraberliğimizi ve birlikteliğimizi daim etsin. Bizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’da yaptığı açıklamada, "Bizler Cumhur ittifakı ruhunun devamı için gayret gösteriyoruz" dedi. Ersoy, "15 Temmuz'da başlayan bu ruh ile 16 Nisan’da Allah’ın izni ile başarılı olduk. 24 Haziran seçimlerinde de başarılı olduk. Şimdi sıra da 31 Mart seçimleri var. Bu ruhu pekiştirmesi açısından bu seçim çok önemli" ifadesinde bulunarak, "Hem de Türkiye’nin 2023-2053 hedefine ulaşması için. Onun için Kayseri’de ciddi bir başarı elde etmek zorundayız. Kayserinin tüm dengelerini ve değerlerini hep birlikte oturup istişare edip mutlaka başarmak ve Kayseri’de rekor kırmak zorundayız. Biz bunu 24 Haziran seçimlerinde kısmen yapabildik. 31 Martta bu birlik ve beraberlik ruhu ile birlikte çıtayı yükseltmemiz şart diye düşünüyorum. Memduh Başkanımla birlikte şehirde yeni bir hava oluştu. Allah razı olsun kendisi sevilen sayılan birisi. Toplum tarafından kabul gören birisi. Bizlerde kapı kapı gezip başaracağız" şeklinde konuştu.







Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tokta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "24 Haziranda bir ittifak içerisinde beraber çalıştık. Bizler seçimlerde ‘’Cumhur İttifakı’’ olarak beraber seçime girip Cumhurbaşkanımız için önce oy istemiş bir il teşkilatıyız. Gittiğimiz bütün her yerde öncelik Cumhurbaşkanımız olmak kaydı ile başlayan cümleler kurarak burada Cumhurbaşkanımıza 190 Bin Ülkücünün oyunu teslim etmiş bir il teşkilatıyız. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz" ifadesinde bulundu.

