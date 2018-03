AK Parti Kadın Kolları’nda değişiklik

AK Parti’de Kadın Kolları İl Başkanı değişti. 3 yılı aşkın süredir partisinin il başkanlığı görevini yürüten Sevilay İlkentapar’ın görevden alındığı iddia edilirken, İlkentapar’ın yerine Talas İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin getirildi.

Görev teslimi yapıldı

Görev değişikliği dolayısıyla AK Parti il binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “Yaklaşık 15 yıldır tanıdığım ve partimize çok büyük hizmetler yapmış olan Sevilay İlkentapar’a çok teşekkür ediyorum. İki başkan da bizim için önemli. Yeni başkanımıza başarılar diliyorum. Sevilay başkanımıza da bundan sonraki yaşantısında huzur ve mutluluklar diliyorum. Emeği çok fazla. Her şey için partimiz adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Destek olan herkese teşekkür ederim”

Sevilay İlkertapan ise ““Göreve geldiğim günden bu güne kadar hep beraber üstün başarılara imza attık. Referandum çalışmalarında teşkilatımız adına Kayseri’de 128 bin eve girdik. Yüzde 67,8 oy alarak Türkiye'de ilk 10 arasına girdik. 16 ilçemizin her mahallesinde teşkilatlanmalarımız gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızı yaparken bizlere destek olan herkese yönetim ve şahsım adına teşekkür ederim. Onur ve şeref duyarak aldığım il kadın kolları başkanlığı görevimi, yine onur ve şeref duyarak bizden sonra gelecek Emine Timoçin’e devrediyorum. Teşkilatımızı daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.



Başkan Palancıoğlu tebrik etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Timoçin’i tebrik etti. Palancıoğlu mesajında şunları yazdı:

"Talas İlçe Kadın Kolları Başkanımız Emine Timoçin İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanmıştır. Görevi devreden Başkanımız Sevilay İlkentapar'a, emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Emine Timoçin'e Talasa verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, davaya hizmet için çıktığı bu kutlu yolda başarılar dileriz."



Genel Başkan başarı diledi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ““Bizler için yol arkadaşlığı önemlidir, belirleyicidir. Kayseri ‘de her daim üstün başarı kazanarak emaneti teslim eden Başkanımız Sevilay İlken Tapar ve yönetimine teşekkür ederim. Yeni İl Başkanımız Emine Timuçin’e hayırlı hizmetler dilerim” ifadelerine yer verdi.











