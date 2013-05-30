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AK Parti Kayseri İl Başkanının Acı Günü

AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz’in 78 yaşında vefat eden babası Emir Dengiz, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

AK Parti Kayseri İl Başkanının Acı Günü
Camii Kebir’de kılınan cenaze namazına Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur, MHP İl Başkanı Mete Eke il müdürleri daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Emir Dengiz’in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığında toprağa verildi.
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