AK Parti Kayseri Teşkilatından İftar Yemeği

İftar programına, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 1300 kişinin katıldığı iftar programında, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Ramazan ayını vatandaşlarla birlikte iftar yaparak geçirmeye gayret ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle, böylesi bir organizasyon düzenleyerek, bizlere vatandaşlarla birlikte iftar yapma imkanı sağlayan, Erciyes Feneri yetkililerine teşekkür ediyorum. Erciyes Feneri'nin bu günkü iftar yemeğine sponsor olma imkanı bulduk. AK Parti teşkilatı olarak, Ramazan ayı boyunca, Seyit Burhaneddin Hz. Vakfı, Kimse Yok Mu Derneği ve Gençlik kollarımız tarafından düzenlenen Ümmet İftarı ile mahallelerde kurulan iftar çadırlarına katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptık. Önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ederek, onlara iaşe paketleri verip, yanımızda götürdüğümüz yemeklerle iftar sofralarına konuk olduk. Yani, Ramazan ayını dolu dolu geçirmek için teşkilatımızla birlikte özveriyle çalıştık. Bu vesile ile bütün halkımızın ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni kutluyorum. İnşallah nice ramazanları ve bayramları birlik ve beraberlik içinde geçiririz'' dedi.