Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Parti Kayseri'de Başkanlık Sistemini Anlatacak

AK Parti, başkanlık sistemini partililere ve vatandaşlara anlatmak için 17 ilde toplantı ve sempozyumlar organize ediyor. Burhan Kuzu, Osman Can, Mustafa Şentop ve İdris Bal gibi önemli isimleri de başkanlık sistemini halka anlatmak için görevlendirildi.

AK Parti Kayseri'de Başkanlık Sistemini Anlatacak
AK Parti Genel Merkezi'nden ve Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan açıklamada, AK Parti'nin 17 ilde başkanlık sistemini anlatacağı belirtildi. AK Parti teşkilatlarının, partilerin ve vatandaşların başkanlık sistemi ile ilgili bilgilendirilmesi amaçlanan programların, 17 Mart 2013 Pazar günü saat 13.00'te düzenleneceği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başkanlık sistemini ülkemizin geleceği için en uygun hükümet sistemi olacağı düşüncesiyle; teşkilatlarımızı, partilerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla Başkanlık Sistemi'ni tanıtmak ve anlatmak için toplantılar, sempozyumlar, paneller düzenlenecektir.
Bu çerçevede 17 ilimizde 17 Mart 2013 Pazar günü saat 13.00'te düzenlenecek toplantılarda; konunun uzmanı akademisyenler tarafından 'Başkanlık Sistemi' anlatılacaktır. Toplantılarımıza partimin il ve ilçe teşkilatları ile Kadın ve Gençlik Kolları il ve ilçe teşkilatları, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri katılacaktır."

KONFERANSLARIN YAPILACAĞI İLLER
AK Parti'nin Başkanlık Sistemi'ni anlatacağı 17 il ise şunlar; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Muğla, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Samsun, Sivas.
17 ilde gerçekleştirilecek toplantı, sempozyum ve panellerde ise önemli isimler başkanlık sistemini anlatacak. Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu da bu önemli isimler arasında. İzmir'de başkanlık sistemini hem partilere hem de vatandaşa anlatacak olan Burhan Kuzu'nun yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi Doç. Dr. Osman Can da Bursa'da görev yapacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şentop Kütahya'da, AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal da Adana'da Başkanlık Sistemi'ni anlatacak.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.