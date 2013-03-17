AK Parti Kayseri'de Başkanlık Sistemini Anlatacak

AK Parti Genel Merkezi'nden ve Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan açıklamada, AK Parti'nin 17 ilde başkanlık sistemini anlatacağı belirtildi. AK Parti teşkilatlarının, partilerin ve vatandaşların başkanlık sistemi ile ilgili bilgilendirilmesi amaçlanan programların, 17 Mart 2013 Pazar günü saat 13.00'te düzenleneceği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkanlık sistemini ülkemizin geleceği için en uygun hükümet sistemi olacağı düşüncesiyle; teşkilatlarımızı, partilerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla Başkanlık Sistemi'ni tanıtmak ve anlatmak için toplantılar, sempozyumlar, paneller düzenlenecektir.

Bu çerçevede 17 ilimizde 17 Mart 2013 Pazar günü saat 13.00'te düzenlenecek toplantılarda; konunun uzmanı akademisyenler tarafından 'Başkanlık Sistemi' anlatılacaktır. Toplantılarımıza partimin il ve ilçe teşkilatları ile Kadın ve Gençlik Kolları il ve ilçe teşkilatları, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri katılacaktır."



KONFERANSLARIN YAPILACAĞI İLLER

AK Parti'nin Başkanlık Sistemi'ni anlatacağı 17 il ise şunlar; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Muğla, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Samsun, Sivas.

17 ilde gerçekleştirilecek toplantı, sempozyum ve panellerde ise önemli isimler başkanlık sistemini anlatacak. Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu da bu önemli isimler arasında. İzmir'de başkanlık sistemini hem partilere hem de vatandaşa anlatacak olan Burhan Kuzu'nun yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi Doç. Dr. Osman Can da Bursa'da görev yapacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şentop Kütahya'da, AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal da Adana'da Başkanlık Sistemi'ni anlatacak.