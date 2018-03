AK Parti Kayseri'de Kutlama Yapmayacak

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, İl Başkanı Ömer Dengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Pelin Gündeş Bakır, Ahmet Öksüzkaya, İsmail Tamer ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Ömer Dengiz,''14 Ağustos 2001 yılında halkımız kendi siyasi kadrolarını oluşturdu ve AK Parti'yi iktidara taşıdı. Aradan geçen 12 yıla baktığımızda Türkiye'nin hangi doktaya geldiği rahatlıkla görülür. AK Parti'nin hizmetleri devam edecek ve Türkiye de dünyada hak ettiği yere ulaşacakBiz büyük Türk milleti için çalışmaya, milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki konuşmasında, 2 grup siyasi parti bulunduğunu, bunlardan birincisinin ne olursa olsun ideoloji odaklı partilerden oluştuğunu, diğer grubun ise millete hizmeti merkeze koyan, insan ve hizmet odaklı partiler olduğunu bildirdi. Özhaseki, ''AK Parti, insanı merkezde tutan ve hizmet odaklı çalışan bir partidir. AK Parti milleti damarından yakalamıştır. Kısa sürede kurulan ve kuruluşundan kısa süre sonra yapılan seçimleri kazanan, aradan geçen 12 yılda yapılan tüm seçimleri alan dünyada başka parti yoktur. Bunu sadece AK Parti yapmıştır. AK Parti, millete hizmet anlayışından taviz vermeden yoluna devam ediyor'' diye konuştu.

Özhaseki, 12 yıl önce iktidarda olan partilerin liderlerinin, ''70 sente muhtacız'' diye sızlandıklarını da hatırlatarak, ''O dönemlerden çok şükür bu günlere geldik. İMF'ye olan borcumuzu ödedik, üstüne İMF'ye borç verir hale geldik. Sadece ekonomide değil, her alanda iyileşme yaşandı. Hangi iktidarla kıyaslarsanız kıyaslayın, AK Parti'nin başarısı su götürmez. Türkiye'de öyle bir yapı vardı ki, istemedikleri kesim ya da grubu iktidara getirmezlerdi. İsterlerdi ki, iktidara hep kendi adamları ya da kendi çizgilerinde olanlar gelsinler. Bu yapının içinde siyasetçisi, sanatçısı, bürokratı, askeri bile vardı. Bunlar her türlü tezgahı yapıyorlardı. Eski 3-5 Başbakan, bunları biliyordu ama hiçbir şey yapmıyorlardı, ödleri kopuyordu. AK Parti, bu yapıyı ortaya çıkardı. AK Parti'nin en büyük başarılarından birisi de bu yapıyı deşifre etmesidir. Bütün herşeyi şeffaflaştırdı'' diye konuştu.

AK Parti döneminde belediyecilik hizmetlerinin de çok geliştiğini vurgulayan Özhaseki, Kadir Has Stadyumu, Erciyes Master Planı, Harikalar Diyarı, Raylı Sistem, Bölge Hastanesi gibi büyük projelerin, AK Parti iktidarı olmasaydı yapılamayacağını da ileri sürerek, ''AK Parti'den önceki iktidarlar, bu projeleri hep engellediler'' dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, demokratikleşmenin en önemli konusunun, Türkiye'de gayri resmi uygulamaları durdurmak olduğunu ifade ederek, ''Türkiye'deki bu tür gayri resmi uygulamalar, AK Parti sayesinde durduruldu ve bu konuda Türkiye gelmiş olduğu noktada duruyor'' dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya da, 12 yıl önce Türkiye'de bir yeniliğe, değişime ihtiyaç duyulduğunu ve bunun neticesinde de AK Parti'nin kurulduğunu bildirdi. Öksüzkaya, o dönemlerde Türkiye'nin yurt dışındaki itibarının da yok denecek kadar az olduğunu ifade ederek, ''Yurtdışına çıkacak bir vatandaşımız, gümrüklerde pasaportunu çekinerek gösteriyordu ama şimdi gururla pasaportunu taşıyor'' ifadelerini kullandı.

Öksüzkaya, ''Darbe yapanlar ve yapmaya teşebbüs edenler, şimdi yargılandılar ve hak ettikleri cezaları aldılar'' dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır ise, ''AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'de bir devrim olmuştur, bir Türk baharı yaşanmıştır'' dediği konuşmasında, ''Biz 28 Şubat'ı yaşadık, 1960 ihtilalini yaşadık. 1960 ihtilalinde, halka hizmet için çırpınan insanlar ihanet suçlamasıyla idam edildiler. Başbakan Adnan Menderes, 2 bakan arkadaşıyla birlikte idam edildi. Benim amcam Kamil Gündeş de yargılandı. Ailecek o zor dönemleri yaşadık. Sonra rahmetli Turgut Özal, zehirlenme şüphesiyle aramızdan ayrıldı. Şimdi halkımız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz diyor'' şeklinde konuştu.

AK Parti iktidara geldiğinde üniversitede öğretim üyesi olduğunu belirten Bakır, şunları kaydetti:

''Baş örtülü öğrencilerin sınav kağıtlarına 'K' harfi yazılıp nasıl fişlendiklerini, namaz kılıp oruç tutan öğretim üyelerinin nasıl cezalar aldıklarını çok iyi biliyorum. AK Parti iktidarında Türkiye adım adım demokratikleşti ve artık bu sıkıntılar yaşanmıyor. AK Parti iktidarı zamanında kadınların önü açıldı. OECD ülkeleri arasında zenginle fakir arasındaki gelir farkını en hızlı kapatan ülke Türkiye olmuştur. Kapsamlı bir demokratikleşme hamlesini daha başlatacağız. Artık büyük bir Türkiye var, güçlü bir Türkiye var. Türkiye, dünyanın en güçlü ülkesi olacaktır. Bunu AK Parti zamanında göreceğiz, inşallah hepimiz göreceğiz.''

Konuşmaların ardından tekrar söz alan AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, partilerinin 12'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bazı etkinlikler düzenlediklerini ancak, Mısır'daki Adeviye Meydanı'nda yaşanan katliam nedeniyle bu etkinlikleri yapmama kararı aldıklarını bildirdi.