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Ak Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı Yönetimi Belli Oldu

Ak Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı Yönetimi Belli Oldu

Ak Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı Yönetimi Belli Oldu

Ak Parti Kocasinan ilçe yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Hüseyin Okandan
Abdulaziz Düygün
Abdullah Hüsrevoğlu
Ahmet Benk
Ahmet Uzküçük
Baki Özcan
Bekir Cabad
Bilal Atabey
Cihan Çiftlikçioğlu
Davut Tarhan
Ebru Uslucan
Ebubekir Erkek
Ebubekir Özbek
Emine Çakmak
Ertuğrul Çilkolukısa
Fatma Armağan
Gamze Kara
Gülşen Yıldız
Hanım Tekin
İbrahim Ayan
İlker Barlı
Mehmet Demirezen
Melik Ademoğlu
Muammer Topsakal
Mustafa Oğuzönder
Mustafa Özhan
Osman Can Okutan
Ömer Demir
Selami Özışık
Selçuk Melekoğlu
Talha Büyükyıldız
Tayyar Şahin
Yaşar Soybahçeci
Yavuz Özkırşehirli
Yıldırım Beştepe
Yusuf Camuzcu
Yusuf Çapan
Zehra Yıldız
 
 
 

Haber Merkezi

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