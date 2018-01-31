AK Parti Melikgazi'de rota belirlendi

Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, "Göreve geldiğimiz günden bugüne yaptığımız çalışmalarda teşkilatımızın olmazsa olmazı olarak gördüğümüz ve sürekli vurguladığımız mahalle yönetimlerimizin daha güçlü olması için çalışıyoruz. Mahallelerimizde yapılacak çalışmaların yanı sıra mahalle sakinlerimizin önerilerini derdini bire bir dinleyip çözüm bulmak için gayret ediyoruz. Bunların yanı sıra bir teşkilatın başarılı olmasının nasıl sağlanabileceği, içinde bulunduğumuz hizmetkarı olduğumuz davanın ne denli önemli olduğunu anlatıyoruz" diye konuştu.



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