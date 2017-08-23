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AK Parti Melikgazi için 5 aday

AK Parti Kayseri Melikgazi İlçe Başkanlığı için Orhan Gözel, Ahmet Güneş, Cafer Akbıyık, Gökhan Ülke ve Hüseyin Okandan’ın Cuma günü Ankara’da parti merkezinde görüşme yapacağı ve bu 5 isimden birinin ilçe başkanı olacağı öğrenildi.

AK Parti Melikgazi için 5 aday

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu geçtiğimiz hafta yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Kadıoğlu’ndan boşalan yer için 5 isim Ankara’da Cuma günü saat 13.30’da bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.
İşte o isimler:
Orhan Gözel
Ahmet Güneş,
Cafer Akbıyık,
Gökhan Ülke,
Hüseyin Okandan
Haber: Bünyamin Gültekin
 

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