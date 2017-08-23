AK Parti Melikgazi için 5 aday

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu geçtiğimiz hafta yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Kadıoğlu’ndan boşalan yer için 5 isim Ankara’da Cuma günü saat 13.30’da bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.
İşte o isimler:
Orhan Gözel
Ahmet Güneş,
Cafer Akbıyık,
Gökhan Ülke,
Hüseyin Okandan
Haber: Bünyamin Gültekin
AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu geçtiğimiz hafta yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Kadıoğlu’ndan boşalan yer için 5 isim Ankara’da Cuma günü saat 13.30’da bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.