AK PARTİ ÖZÜRLÜLER KOMİSYONUNDAN GÖR-BİR'E ZİYARET

Ziyaret, Ak Parti Kayseri Özürlüler Komisyonu tarafından, dernek üyelerini ziyaret etmek ve isteklerini dinlemek amacıyla düzenlendi. Ziyaret AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırtaşı, Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşen Okur ve Yönetim kurulundan üyelerin katılımıyla gerçekleşti.

Özürlüler Komisyonunun ziyaretinden memnun kaldığını belirten Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Uğur Fidancı, görmeyenlerin karanlık dünyalarına ışık olduklarını kaydetti. 1998 yılında kurulduklarını, 2010 yılında kamusal kimlik kazandıklarını ifade eden Fidancı, "1380 kişiyi bilgisayar ve meslek edindirme kurslarıyla yetiştirdik. Bunlardan yüzde 21'i istihdam edildi, yüzde 60'ı özel sektörde işe yerleştirdik. 1650 kayıtlı görme engeli üyemiz var. Gönüllü olarak bunlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Hepsine elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Venhar Pakırtaşı ise, Ak Parti olarak desteklerinin esirgemeyeceklerini belirterek, "Kimileri bakar ama görmez. Siz bakamayan fakat görenlerdensiniz. Bizler dernek ve parti arasında iki köprü kurmak adına buradayız. Partimiz daima sizin yanınızda." dedi.

Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşen Okur da, "Hayatın ağırlığını ve zorluğunu sevgiyle kucaklamanızdan dolayı gurur duyuyoruz. Devletimizin imkan verdiği doğrultuda yanınızdayız. her zaman iş birliği içinde olacağız." ifadelerini kullandı.