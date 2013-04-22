AK Parti Teşkilatı Türk Bayrağı Dağıttı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Sosyal İşler Başkanlığı faaliyetleri kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli bölgelerde Türk Bayrağı dağıtıldı.

'Her Elde Bir Bayrak Dalgalansın' sloganıyla yola çıkan AK Parti Sosyal İşler Başkanlığı mahallelerdeki esnaflara ve çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yüzlerce Türk Bayrağı dağıttı. AK Parti İl Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanlığı üyeleri, Küçük Mustafa Mahallesi'nde dolaşarak çocuklara ve esnafa, Melikgazi İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Sosyal İşler Başkanlığı üyeleri de, Eskişehir Bağları mevkiinde çocuklara ve esnafa Türk Bayrağı ağıttı.

AK Parti il teşkilatının, Kocasinan ilçe teşkilatının ve Talas ilçe teşkilatının da çeşitli bölgelerde bayrak dağıtımına devam edeceği belirtildi.