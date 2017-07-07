Ak Parti’de kongre süreci başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen AK Parti 117. İl Başkanları toplantısına katılan Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, toplantı dönüşü açıklamalarda bulundu.

Ak Parti'nin teşkilat seçim takviminin dün başladığını açıklayan Özden, kongre takvimi ile ilgili şu bilgileri verdi;

"Hafta sonu Cumhurbaşkanımızla Başbakanımız ile 5 saate yakın bir süre bir toplantı yaptık. Bir kısmı basına açık bir kısmı basına kapalı idi. Sonra yine teşkilat başkanımızla 4 saate yakın bir süre bir toplantı yaptık. Bu toplantıda Ak Parti'nin 6. Olağan Kongresi için hazırlıklarımızı görüştük. Tabi burada alınmış olan kararlar vardı. 5. Olağanüstü kongrede de almış olduğumuz kararlar vardı. Kararlar neticesinde ilçelerimizin yönetim kurulu sayıları değişti. Ve bu ilçelerimizdeki yürütme kurulu sayıları da değişti. Yapacağımız takvim belirlendi. Buna göre ilçe nüfuslarının sayıları neticesinde inşallah kongre sürecimizi başlatıyoruz. Allahtan bir mani olmazsa 25 Şubat 2018’de son il kongresini yaparak Ak Parti'nin altıncı Olağan Kongresine hazır hale geleceğiz. Aldığımız kararları burada inşallah sizlerle paylaşmak istedim. İlk yapacağımız iş mahallerimizden başlayacağız. 19 Temmuz Çarşamba günü delege seçimlerine başlamayı düşünüyoruz. 26 Temmuz Çarşamba günü de bütün delege seçimlerimizi inşallah yapmış bulunacağız."

Kurum Haberi

