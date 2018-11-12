AK PARTİ’DE SON DURUM

ÖNCE İL BAŞKANLIĞI’NA MÜRACAAT EDİLECEK
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, mevcut belediye başkanlarının yeniden aday adayı olmak istemeleri halinde başvuru yapmalarına gerek olmadığını hatırlatarak, “Ancak başkanlık yaptıkları yerden başka bir yerin başkan aday adaylığına talip olacaklarsa önce İl Başkanlığı’na sonra da bizim kanalımızla genel merkeze başvurmaları gerekiyor. Doğrudan genel merkeze başvurabilir mi, başvurur ama etik olmaz” dedi. Bu durumda olan başkan aday adaylarının son başvuru tarihi de, 12 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00’de sona eriyor.
GENEL MERKEZ DÜZELTECEK
Ak Parti Genel Merkezi tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre, devlet memuru olanların aday adayı olarak en son bugün istifa edip başvurmaları gerekiyordu. Ancak Ak Parti’de son gün bugün olmasına karşın YSK’nın açıkladığı seçim takviminde aynı durumdaki aday adayları için son başvuru ve istifa tarihi 1 Aralık 2018 Cumartesi saat 17.00 olarak açıklanmıştı.
YALÇIN İŞARET BEKLİYOR
YSK açıklamasının esas alınması gerektiği yönündeki itirazları göz önüne alan Ak Parti’nin süreyi uzatacağı ve başvuru sürelerini YSK’nın açıklamasındaki tarihe (1 Aralık) çekeceği bildirildi. Görevinden istifa ederek bugün Ak Parti’den Kocasinan Belediye Başkan aday adayı olarak başvurması beklenen Mustafa Yalçın’ın da, bu değişikliğin ardından istifa etmekten vazgeçip Ankara’dan gelecek işareti beklediği öğrenildi.
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, mevcut belediye başkanlarının yeniden aday adayı olmak istemeleri halinde başvuru yapmalarına gerek olmadığını hatırlatarak, “Ancak başkanlık yaptıkları yerden başka bir yerin başkan aday adaylığına talip olacaklarsa önce İl Başkanlığı’na sonra da bizim kanalımızla genel merkeze başvurmaları gerekiyor. Doğrudan genel merkeze başvurabilir mi, başvurur ama etik olmaz” dedi. Bu durumda olan başkan aday adaylarının son başvuru tarihi de, 12 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00’de sona eriyor.
GENEL MERKEZ DÜZELTECEK
Ak Parti Genel Merkezi tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre, devlet memuru olanların aday adayı olarak en son bugün istifa edip başvurmaları gerekiyordu. Ancak Ak Parti’de son gün bugün olmasına karşın YSK’nın açıkladığı seçim takviminde aynı durumdaki aday adayları için son başvuru ve istifa tarihi 1 Aralık 2018 Cumartesi saat 17.00 olarak açıklanmıştı.
YALÇIN İŞARET BEKLİYOR
YSK açıklamasının esas alınması gerektiği yönündeki itirazları göz önüne alan Ak Parti’nin süreyi uzatacağı ve başvuru sürelerini YSK’nın açıklamasındaki tarihe (1 Aralık) çekeceği bildirildi. Görevinden istifa ederek bugün Ak Parti’den Kocasinan Belediye Başkan aday adayı olarak başvurması beklenen Mustafa Yalçın’ın da, bu değişikliğin ardından istifa etmekten vazgeçip Ankara’dan gelecek işareti beklediği öğrenildi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy