AK PARTİ’DE SON DURUM Ak Parti’de daha önce mevcut belediye başkanları yeniden aday adayı olmak istemeleri halinde başvuru yapmaları gerekmediği açıklanmıştı ancak, görev yaptıkları yerden başka bir yere aday olmak istemeleri halinde başvuru yapmaları gerektiği ortaya çıktı. Aynı şekilde memur aday adaylarının başvuru yapmak için bugün istifa etmeleri gerekiyordu ancak bu tarih de 1 Aralık olarak değiştiriliyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:55