AK Parti’de uzaktan toplantı ve görüşmeler devam ediyor

Bugünde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında Türkiye genelindeki İl Başkanları ile yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.
Konu ile ilgili bilgiler veren AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda ihtiyacı hissedilmeyen bir ülkeyiz” dedi. Çopuroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü; “Geçtiğimiz süreçte, yönetim kurulu toplantılarımız başta olmak üzere, ilçe toplantılarımız, il başkanları toplantılarımızın tamamına yakını telekonferans ile yapılıyordu. Bu günde Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu başkanlığında, AK Parti İl başkanlarımız ve yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen iki üç günde bir toplantılar yapıyoruz. Bugünkü toplantımızda da Ak Parti İl Başkanlarımız ile Tarım Bakanlığımızın, sektör temsilcilerinin ve genel müdürlülerin ve Bakan yardımcımızın olduğu bir toplantı yapıyoruz. İl başkanlarımız bu süreçte müdahil. Kendi illerindeki sıkıntıları ve beklentileri söylüyor. Sayın Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu Bey in koordinesinde video konferans ile yapılan toplantıda şehirlerimizde yapılacak çalışmalar ve yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Teşkilat olarak Kayseri ile ilgili bilgiler sunuyoruz. Bu emekler inşallah hayırlara vesile olur. Biraz önce Sayın Bakanımız belirtti “Gıda savunmadan önemli” dedi. Geçtiğimiz dönemde ciddi manada sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde gıda ihtiyacı çekmeyen bir ülke konumundayız. Bundan sonraki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Covid bittiği zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayat devam ediyor. Bu toplantının dikkate değer ve önemli olduğu kanaati ile bizde bu toplantıya iştirak ediyoruz. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur diye düşünüyoruz.”
Konu ile ilgili bilgiler veren AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda ihtiyacı hissedilmeyen bir ülkeyiz” dedi. Çopuroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü; “Geçtiğimiz süreçte, yönetim kurulu toplantılarımız başta olmak üzere, ilçe toplantılarımız, il başkanları toplantılarımızın tamamına yakını telekonferans ile yapılıyordu. Bu günde Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu başkanlığında, AK Parti İl başkanlarımız ve yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen iki üç günde bir toplantılar yapıyoruz. Bugünkü toplantımızda da Ak Parti İl Başkanlarımız ile Tarım Bakanlığımızın, sektör temsilcilerinin ve genel müdürlülerin ve Bakan yardımcımızın olduğu bir toplantı yapıyoruz. İl başkanlarımız bu süreçte müdahil. Kendi illerindeki sıkıntıları ve beklentileri söylüyor. Sayın Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu Bey in koordinesinde video konferans ile yapılan toplantıda şehirlerimizde yapılacak çalışmalar ve yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Teşkilat olarak Kayseri ile ilgili bilgiler sunuyoruz. Bu emekler inşallah hayırlara vesile olur. Biraz önce Sayın Bakanımız belirtti “Gıda savunmadan önemli” dedi. Geçtiğimiz dönemde ciddi manada sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde gıda ihtiyacı çekmeyen bir ülke konumundayız. Bundan sonraki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Covid bittiği zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayat devam ediyor. Bu toplantının dikkate değer ve önemli olduğu kanaati ile bizde bu toplantıya iştirak ediyoruz. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur diye düşünüyoruz.”
Kurumsal