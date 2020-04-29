AK Parti’de uzaktan toplantı ve görüşmeler devam ediyor AK Parti İl Başkanlığı tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu toplantılarının yanı sıra Genel Merkez ve İl Başkanları toplantıları ile birlikte tüm toplantılar korona virüs nedeni ile telekonferansla yapılmaya devam ediyor.

29 Nisan 2020 Çarşamba 14:36