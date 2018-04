AK Parti’den 3 aday adayı daha

AK Parti İl Başkanlığında aday adaylığı müracaatında bulunan Çalış’a, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ile KADEM Başkanı Sevda Baran eşlik etti. 24 Haziran’daki seçimlerin Türkiye adına çok önemli olduğunu belirten Çalış, seçilseler de seçilmeseler de AK Parti’nin neferi olarak çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çalış, “24 Haziran’da yapılacak olan seçimin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ilk kez uygulamaya geçecek, bu seçimin onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu süreç partimizin çalışmalarının beklenen nihai sonucu olacak. Bizler, seçilsek de seçilmesek de AK Parti’nin neferi olarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Adıgüzel: “ Milletimizin hizmetkârı olmak için yola çıktık”



Kayseri Birlik Vakfı Başkanı Mehmet Adıgüzel, Kayseri AK Parti İl Başkanlığına gelerek burada adaylık için gerekli belgeleri teslim etti. Başkan Adıgüzel, 2011 yılındaki seçimlerde aday olduğunu fakat o zaman kısmet olmadığını, 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olabilmek için tekrar adaylık başvurusu yaptığını söyledi. Adıgüzel: “AK Partinin kurulduğu ilk yıllardan beri bu partinin bir neferi olarak başladık.2011 yılında Genel Başkanımız tarafından 9. Sıradan aday gösterilmiştik. O dönem ki seçimlerde kısmet olmadı. 24 Haziran 2018 yılında yapılacak olan seçimlerde yine adaylık başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Partimizin ve milletimizin hizmetkârı olarak yola çıktık. İnşallah Rabbim mahcup ettirmesin” dedi.

Güneş: İlimizi, çiftçilerimizi, en iyi şekilde temsil edeceğiz



Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde AK Parti Kayseri Milletvekili aday adaylığı için müracaat etti.

Parti binasına gelerek müracaatta bulunan Güneş, yaptığı açıklamada teşkilatlarla istişare ederek aday adayı olmaya karar verdiklerini söyledi. Kayseri’yi ve tarımla uğraşan her kesimi iyi bir şekilde temsil edeceklerinden emin olduğunu da kaydeden Güneş sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu yola çıkmadan önce oda başkanlarımızla, muhtarlarımızla, ziraat odası yönetim kurulu üyeleriyle, çiftçilerimizle, kentteki büyüklerimizle, teşkilatlarımızla istişarelerimizi yaptık ve aday adayı olmaya hep beraber karar verdik. Parti kuruldu kurulalı üyesiyim, iki dönem Kocasinan İlçesi’nde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği yaptım, 10 yıldır ziraat odası başkanlığını yürütüyorum, 10 yıldır tarım kredi kooperatifi bölge başkanlığını yürütmekteyiz. Böyle bir yola çıkmak için arkadaşlarımız bize önerdi, biz de onların önerisini geri çeviremezdik. Bugünden itibaren Ak Parti’den Kayseri milletvekili aday adayı olarak müracaat ettik. Bu diğer arkadaşlara rakip olarak değil, gemide hep beraber yolculuk yapıyoruz, gemideki arkadaşlarla bu zamana kadar geldik bundan sonra da birlikte devam edeceğiz. Biz listeye gireriz, giremeyiz onun önemi yok ama ülkemiz ve devletimizin geleceği için cumhurbaşkanımızın her zaman yanında yer aldık, bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Listeye girersek işimize milletvekili adayı olarak devam edeceğiz, giremezsek cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah hayırlısını versin, ülkemiz, devletimiz, ilimiz için inşallah iyi olur. İnşallah gidersek ilimizi, çiftçilerimizi, tarımla uğraşan her kesimi iyi bir şekilde temsil edeceğimizden eminiz.”

Oda başkanları Güneş’i aday adaylığı müracaatında yalnız bırakmadı.

İHA