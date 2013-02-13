AK Parti'den Sonra CHP'de Eğitime Başladı

CHP Kayseri İl Eğitim Sekreteri Behsat Usta’nın yanı sıra Kocasinan’da Oğuz Özsoy, Bülent Öcal, Ceren Aydemir, Şemsettin Ulusoy, Murat Yıldız, Melikgazi’de ise Mustafa Ayan, Tülin Temel, Alpaslan Uzunboy, Songül Yıldız, Güler Gülerözü, Hayriye Gökdemir, Zeki Mutlu ve Mustafa Bozkurt tarafından gerçekleştirildi.

İki gün süren ve 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılan parti üyelerinin temel siyasi eğitiminin ilk gününde, CHP Kayseri İl Başkanı Sadık Atila, parti içi eğitimlerin önemini vurgulayarak, demokrasinin gelişmesinde yeni siyasi ufukların açılmasında üyelerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim programının Kayseri’de hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

CHP'nin Kocasinan parti üyelerine yönelik verdiği eğitimin ilk günü; Sınıf Sorumlusu Oğuz Özsoy tarafından, söz konusu eğitimin amaç ve yöntemi hakkında bilgiler vermesiyle start aldı. Eğitmenlerden Murat Yıldız'ın parti içi eğitimin önemi hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubunun okunmasının ardından, katılımcıların tanışması ve grup kurallarının oluşturulmasının yanı sıra programın işleyişinin tanıtımıyla sürdü.

Eğitmenler Şemsettin Ulusoy ve Ceren Aydemir tarafından yapılan ön testin Oğuz Özsoy tarafından değerlendirilmesinin ardından ilk derste; Halkla İlişkiler ve İletişim konusu işlendi.