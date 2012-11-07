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AK Partili Gençler Özhaseki'yi Ziyaret Etti

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Okandan ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Özhaseki'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Partili Gençler Özhaseki'yi Ziyaret Etti
 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, makamında kabul ettiği İl Başkanı Hüseyin Okandan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.
AK Parti Gençlik Kolları olarak aktif siyasetin içinde bulunmanın kendilerinin de ülke yönetiminde söz sahibi olması açısından gurur verici olduğunu ifade eden Okandan, Gençlik Kolları olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Özhaseki'ye çeşitli bilgiler verdi.
Yarının yöneticileri olacak gençleri sorumluluk alarak aktif siyasetin içinde görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Başkan Özhaseki, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Genç kardeşlerimizin ülke sorunları ile ilgilenmesi ve sorunların çözümüne yönelik projeler üretmeleri bizleri oldukça mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız yatırımlarda gençlerimiz hep ilk planda yer alıyor. Gerek eğitim- öğretim gerekse sosyal alanda geçliğimize yeni yeni tesisler hazırladık ve yenilerini yapmaya devam ediyoruz." dedi.
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