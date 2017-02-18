AK Partili Mustafa Elitaş rekor kırdı

En uzun süreli takım kaptanlığı yapan isim AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş oldu.

AK Parti'nin beş takım kaptanından biri olan Elitaş'ı hem kendi partisindeki hem de muhalefetteki milletvekillerinden farklı kılan bir özelliği var. 2007'de başladığı görevinde bu yıl 10'uncu senesi; 2002 yılında milletvekili, 2007 yılında ise grup başkanvekili oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 10 yılı, "İç Tüzükte ne varsa birinci maddeden 188 maddeye kadar her şeyi yaşama imkanı bulduk" sözleri ile özetledi.

Partisinin milletvekilleri ona "kurumsal hafıza" diyor. O'nun ise iyi bir grup başkanvekili olmanın sırrını "Meclis'i, milletvekillerini iyi takip etmek, iyi diyalog kurmak olarak" veriyor.

Mustafa Elitaş, Meclis'te tansiyonun yükseldiği anlarda Meclis Başkanvekili'nin çağrısı ile arka odada neler konuşulduğunu da anlattı. Elitaş, "Tüm saikleri bir kenara bırakıyoruz, adil bir şekilde doğruyu yanlışı ortaya çıkarabilmek için yaptığımız görüşme sonrası uzlaşma noktasına gidiyoruz" dedi.

10 yıllık süreçte hafızasına kazınan anın ise "2011 yılındaki tartışmalı iç tüzük değişikliği olduğunu söyledi.

Elitaş, eğer cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçerse Meclis'te yapılacak ilk işin de iç tüzüğü değiştirmek olduğunu söyledi.

HABERTÜRK TV