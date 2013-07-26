AK Partili Vekiller KTO'yu Ziyaret Etti

KTO Meclis Başkanı Mehmet Filiz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmede ilk olarak söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, KTO seçimlerinin ardından göreve başlayan oda yönetimini tebrik ederek, bu yönetimin Kayseri’ye yakışan bir yönetim anlayışıyla çok başarılı işlere imza atacağına inandıklarını belirtti.

Kayseri Ticaret Odası’nın çalışmalarında Kayseri milletvekilleri olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten AK Partili vekiller, Kayseri’nin menfaatleri için el birliğiyle çalışmanın önemini vurguladılar.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekillerini KTO’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Hiçyılmaz, göreve geldikleri günden bu yana hazırladıkları projeleri hayata geçirmek yönünde aktif bir şekilde çalıştıklarını kaydederek, özellikle meslek komitelerinin çalışmalarına büyük önem verdiklerini, bu konuda da çok verimli sonuçlar almaya başladıklarını belirtti.