AK Partililer Engellileri Buluşturdu

AK Parti Sosyal İşler Komisyonu ve Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, İsmail Tamer, AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, AK Parti yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, özürlüler ve engelliler dernek başkanları, engelliler ile yakınları katıldı.

Salona gelen milletvekilleri ve il başkanı masaları tek tek dolaşarak engelliler, dernek başkanları ve engelli aileleri ile selamlaştılar. Programın başlamasıyla birlikte Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerinin sergilediği Semah gösterisi ilgiyle izlenirken, görme engelli Ersin Çimen'in de okuduğu Kardelen adlı şiiri salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Özürlülerin sunduğu gösterilerin ardından konuşan AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, engellileri sadece böyle önemli günlerde değil, her zaman için hatırladıklarını belirterek, " Gerek başkanlarınız vasıtası ile, gerekse ferdi olarak sizlerle görüşerek sıkıntılarınızı, problemlerinizi dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sizlere hayatı daha da kolaylaştırmak için TBMM milletvekillerimiz, yerelde de belediye başkanlarımız vasıtasıyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, 3 Aralık 1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak belirlendiğini ifade ederek, "Hiç bir zaman sizlerin engelli olduğu düşüncesi ile hareket etmedik. Her türlü sıkıntılarınıza samimice, dostça yaklaşmaya gayret ettik. Ak Parti iktidarının özürlülere yönelik yaptığı yeniliklere bir yenisini daha eklemek için görüşmelerimiz sürüyor. Sizlere yönelik kullanılan özürlü, sakat, çürük gibi kelimeleri kaldırarak, gerçek anlamda nasıl hitap edileceği konusu meclis çalışmalarında görüşülmeye başladı." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise, AK Parti hükümetleri olarak sosyal devlet anlayışı ile tüm engellilerin önündeki engelleri kaldırma gayreti içinde olduklarını belirterek, "İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu tarafa, 10 yıldır bu sıkıntılarla uğraşıyoruz. 2010 yılı yaptığımız anayasa değişikliği ile beraber, engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık getirerek onların kanunlar önünde bir kademe önde olmalarını sağladık. Yeni yapacağımız anayasada da engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırma gayreti içindeyiz. Engelliler eğitimleri ile birlikte, fırsat verildiği takdirde diğer konularda da ne kadar başarılı olduklarını bu gün burada bizlere göstermiş oldular." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, engelliler ve aileleri müzik eşliğinde eğlendiler.