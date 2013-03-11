Akif'i Rahmetle Anıyoruz

Temizer, “Mehmet Akif, İstiklal Marşında; emperyalist egemen güçlerin hasta adam olarak ilan ettiği ve yok etmeye çalıştığı bir milletin vicdanı olarak seslenen bir şairdir.

Akif, istiklal Marşında yok edilmek istenen bir milletin içinde bulunduğu şartları ve verilen mücadeleyi anlatır. Sadece ‘yedi düvel’ diye tarif ettiği emperyalist güçlere karşı verilen mücadele şartlarını değil çağlar sonra bile yok edilmek istenen bir toplumun karşılaşacağı şartları anlatır” diye konuştu.

“Milletimizin var oluş mücadelesi, ortaya koyduğu imanı, zulme ve adaletsizliğe isyanı, milli birlik ve beraberlik ruhu, milletimiz var olduğu sürece devam edecektir, etmelidir. Milli mücadele ruhuna her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu bir gündeyiz” ifadesinde bulunan Temizer, “Çünkü İstiklal Marşında tarif edilen şartlarla bugünkü şartlar arasında pek fark yok. Değişen sadece mücadele şeklidir. Mücadele sahaları daha da genişledi. Genişleyen her sahada egemen güçler avantaj sağladı. Bu gün de aynı emperyalist egemen güçler tarafından birliğimiz bozulmak, vatanımız bölünmek istenmektedir. Türk milleti var olma ve yok olma mücadelesi ile karşı karşıyadır.

İstiklal Marşında ifadesini bulan Milli Mücadele ruhumuzun, yeniden canlanması milli bilincimizin, hürriyet aşkımızın, zulme ve adaletsizliğe isyanımızın, mücadelemizdeki azim ve kararlılığımızın, bir dua kadar samimi hislerimizin, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızın ilelebet canlı tutulması şarttır” dedi.