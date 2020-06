Aktaş: Kayseri’de nerede bisiklet yolu var Sn. Başkan bize gösterebilir misiniz?

Aktaş yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz hafta Türkiye Belediyeler Birliği ve AB Türkiye delegasyonu işbirliği ile 2002 den beri her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik haftası tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıya Büyükşehir belediye başkanı Sn. Memduh Büyükkılıç Bey ve Melikgazi Belediye başkanı Sn. Mustafa Palancıoğlu katıldılar. Avrupa hareketlilik haftası şehirlerde insanların toplu taşımayı kullanma, Bisiklet kullanımı ve yürüme alışkanlıklarının kazanılması noktasında etkinlikler düzenleyen ve katılan belediyelerin çalışmalarının tanıtıldığı ve ödüllerin verildiği bir AB programı. Bu toplantıda konuşan Sn. Büyükkılıç sürekli bu etkinliklere katıldıklarını Kayseri’de bisiklet kullanımını önemsediklerini yeni projelerde yapılmasını sağladıklarını Millet Bahçesinin içine 7 km bisiklet yolu yapacaklarını, tramvay güzergahı üzerinde bisiklet yolu olduğunu ve Kaybis in kayserinin değişik noktalarında istasyonlarının olduğunu söyledi. Sn. Büyükkılıç Bisiklet kullanımını önemsediğini ve Millet Bahçesinin içinde 7 km bisiklet yolu yapacaklarını söylüyor. Bu programın amacı bisikletin spor amaçlı kullanılmasından ziyade ulaşımda kullanımının teşvik edilmesidir. Kayseride nerede bisiklet yolu var Sn. Başkan bize gösterebilir misiniz? Mesela Belsin’den bisikletine binen bir hemşehrimiz bisiklet yolunu kullanarak İldem’e kadar gidebilir mi? Bisikletler için ayrılmış yapılmış özel bir yol var mı? yok. Vatandaş bisiklete binmeye korkuyor. Neden? Çünkü; trafikte araçlar bisiklet kullananlara saygı duymuyor. Hatta çekil kenara der gibi çok yakınından geçip gidiyorlar neredeyse çarpacaklar. Yani şehirde güvenli bisiklet sürme imkanı ve ortamı yok. Zaten bir bisiklet yolu da yok. Çıkın Cumhuriyet Meydanı’na ve bakın bağlantı yollarına İstasyon Cad., hastane caddesi, İnönü bulvarı, Düvenönü, Osman Kavuncu Caddesi, Kartal istikameti, Sivas Caddesi hiç bisiklet yolu görebileniniz var mı? Yok. Kayseri’de bu konu ile ilgili hiçbir çalışma yok. Neden? Çünkü; Bisiklet yolu yapmanın belediyeye hiçbir getirisi yok. Sadece buraya para harcayacaklar ama belediye bütçesine katacağı hiçbir şey yok. Bu nedenle bu konuda hiçbir yatırım yapmıyorlar sadece konuşulmakla kalıyor.”



Sinan Aktaş açıklamasında ayrıca, Spor Aş’nin bisikletlerinin 12 ay çalışmasını ve şehrin her noktasına yaygınlaşmasının gerektiğini vurgularken, “2002’den beri düzenlenen bu organizasyonda aldığınız bir tane ödül var mı?” sorusunu da yöneltti. Aktaş: “Diğer taraftan senede bir Spor Aş’nin bisikletlerini çıkarıyorlar. Sn. Başkanlar önde gençler arkada göstermelik bir tur atıyorlar. Kayseride bisikleti teşvik ediyoruz denilmiş oluyor. Sadece görüntü. Diğer taraftan Sn. Başkan yürüyüş yapıyor ama kendisi ve etrafında birkaç belediye personeli ve varsa da çok az vatandaş. 1,5 milyonluk kayserinin yürüyüş alışkanlığı kazanması için yapılan ciddi bir çalışma yok ortada maalesef. Becerebilirseniz her yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun güzergahının Kayseri’den geçmesini sağlayın da görelim. Bunu yapamıyorsanız hiç olmazsa çevre vilayetlerle beraber her yıl bir bisiklet turu organize ediniz ve bu çerçevede cumhuriyet meydanında etkinlikler düzenleyiniz. Kaybis istasyonları şu an kapalı ve çalışmıyor. Neden? 12 ay çalışmasını sağlayınız ve şehrin her noktasına yaygınlaşmasını sağlayınız. Şehir merkezinde bazı alış veriş bölgelerini araç trafiğine kapatınız ki insanlar hiç olmazsa buralarda biraz yürüyerek alış veriş yapsın. Yani bıraksanız arabayla dükkanın içine girecekler. Bazı alışkanlıkların değiştirilmesi kolay değildir. Bunu yapmak istiyorsanız çok radikal kararlar almalısınız ve çok ciddi projeler ortaya koymalısınız. Aksi takdirde Avrupa hareketlilik toplantılarında insanlara bir şeyler yapıyormuş gibi bir şeyler anlatırsınız ama bunun kimseye bir faydası olmaz. Referans belediye referans belediye deyip duruyorsunuz. Bu kadar örnek alınan bir belediye iseniz. 2002’den beri düzenlenen bu organizasyonda aldığınız bir tane ödül var mı? Yok. Hangi konuda referanssınız acaba bir zahmet açıklasanız da bizde öğrensek. Kendi kendinizi kandırmayı bırakın ve bu konularda gerçekten bir şeyler yapın.”