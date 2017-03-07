Almanlar Taner Yıldız’ı da konuşturmadı

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Grosskrotzenburg'daki programının iptal edilmesinin ardından Frankfurt kenti yakınında yer alan Kelsterbach kasabasında bir salonda AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen etkinliğe katıldı.

Katılımcılara hitap eden Yıldız, Türkiye'nin çok önemli bir yol ayrımında olduğuna dikkati çekti.

AK Parti'nin, kuruluşundan bu yana hiçbir zaman gerilimin gerekçesi olmadığını belirten Yıldız, "Ne komşularımızla ne dostlarımızla ne de ilişkide bulunduğumuz ülkelerle... Bundan sonra da olmayacağız. Hiçbir zaman tedirgin olmayın, ümitsiz olmayın." ifadelerini kullandı.

Yıldız, 2001 yılında dünyada ekonomik anlamda işlerin yolunda olduğu bir dönemde Türkiye'de kriz yaşandığını ve ülkenin o dönem çok önemli miktarda para kaybettiğini ifade ederek, bunun ardından gelen AK Parti iktidarının Türkiye'yi birçok sektörde pek çok ülkenin kıskanabileceği değerlere ulaştırdığını vurguladı.

Almanya'da halk oylaması etkinliklerine izin verilmemesi

Almanya'da, Türkiye'deki halk oylamasıyla ilgili etkinliklere izin verilmemesine de değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"Zorluklara rağmen bunları aşmasını bileceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz ülkeyle de şeffaflıkla beraber biz bunu çözeceğiz, bundan yana kaygılanmayın. Taraflar birbirinin hukukuna riayet ettiği sürece ki ben bunun böyle olacağına inanıyorum, hiçbir şekilde yaşadığımız sıkıntılar kalmayacaktır, bunlar izole olacaktır. Hiçbir şekilde tedirginlik duymayın.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımız başta olmak üzere, bakanlarımızın, genel başkan yardımcılarımızın ve bu davaya gönül veren bütün kardeşlerimizin bu hassasiyetlere dikkat ettiğine, bu hassasiyetle beraber bulunduğuna hiçbir şekilde tereddüt etmeyin. İnşallah Dışişleri Bakanımız da geldiğinde bu konuları mevkidaşıyla enine boyuna görüşecek ve bir çözüme bağlayacak; aynen şu anda bizim burada toplandığımız ve birbirimize hemhal olup birbirimizi daha iyi anlamaya çalıştığımız ortamda olduğu gibi."

"Terör belasından kurtulacağız"

Milletvekili Yıldız, konuşmasında terör sorunuyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Teröre karşı iş birliği halinde mücadele edilmesinin önemini vurgulayan Yıldız, "Şu anda dünyanın başına bela olan ve Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine ve ilerlemesine engel koymaya çalışan terör örgütlerine karşı iş birliği içerisinde olalım dedik. Terör yalnızca bir partinin, yalnızca bir ülkenin sıkıntısı değildir. Terör bugün dünyanın başına bela olmuş, din, diyanet ayrımı, millet ayrımı, ırk farkı gözetmeksizin dünyanın başına musallat olmuş büyük bir beladır. Bundan inşallah hep beraber kurtulacağız." diye konuştu.

Yıldız, Türkiye'nin geçen sene 15 Temmuz'da sıra dışı olaylar yaşadığını belirtti.

AK Parti dönemi çıkarıldığında, cumhuriyet kurulduğundan itibaren bir hükümetin ömrünün ortalama 12 ay olduğunu söyleyen Yıldız, "İçinde bulunduğumuz sektörde nükleer anlaşmaları yaparken 18-19 aylık bir müzakere zamanı gerekiyor. Nasıl olacak da ömrü 12 ay olan bir hükümet buna karar verecek? Ömrü vefa etmediği için bundan önce de karar veremediler. Bu ülkenin idaresine konulan güçlü irade ancak başta Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlık yaptığı dönem de dahil olmak üzere omurgası, yapısı sağlam şekliyle bugünlere geldi ve AK Parti, Türkiye'de istikrarın en önemli güvencesi oldu. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Yıldız, 15 Temmuz darbeye teşebbüs eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) de değindi.

İki müminin, iki Müslümanın tanıştığında birinin diğeriyle ilgili suizanda bulunmaması, birbirlerine güvenmek durumunda olduğunu dile getiren Yıldız, "Ama bugün takiyenin, her türlü iftiranın olduğu bir 15 Temmuz'la karşılaştık. Bunun aynısını 1960'ta Menderes'e uyguladılar. O anki vatandaşımız o mecali kendisinde bulamadı ve Menderes'i aldılar götürdüler ama biz Kurucu Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı vermeyiz ve yedirmeyiz." ifadelerini aktardı.

"Sayın Bahçeli'nin başına tuğla düşmedi ama..."

Taner Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 16 Nisan'da anayasa değişikliği kapsamında halkoyuna sunulacak "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ne destek vermesinin ülkücü kesimden bazı kişiler tarafından eleştirildiğini hatırlattı.

Bazı ülkücülerin, "Sayın Bahçeli'nin başına tuğla mı düştü de kararını değiştirdi?" diye sorduğunu belirten Yıldız, "Hayır. Sayın Bahçeli'nin başına tuğla düşmedi ama 15 Temmuz'da Ankara'nın başına sizin verdiğiniz vergilerle uçaklardan bomba düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlara halk oylamasında sandık başına gitme çağrısı yapan Yıldız, "Konumuzu komşumuzu ülkemizin geleceği için mutlaka sandık başına götürelim. Mutlaka onlarla beraber oy kullanalım ve 'evet' mührüyle beraber Türkiye'nin önünü açmış olalım. 15 Temmuzları bir daha yaşanmaz hale getirelim Allah'ın izniyle." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

AA



