Alparslan Türkeş Resim Sergisi Açıldı

Talas İlçe Tören alanında yapılan sergiye Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, Talas İlçe Başkanı Mehmet Erhan, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Koçyiğit, İl ve İlçe Yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Tek tek tüm fotoğrafları inceleyen Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Mazinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Eke, ülke gündemini de değerlendirdi. Ülkenin bedeli çok ağır bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Eke, Ülke insanın bir olmak ve var olmak istediğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin var oluş sebebinin birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Başkan Eke, İktidarın vatandaşın bir kısmına menfaat sunduğunu ve bir kısmına da korku sunarak yanında tutmaya çalıştığını belirtti.

Yapılan anket sonuçlarına dikkat çeken Başkan Eke, AKP’nin gün geçtikçe kan kaybettiğini Milliyetçi Hareket Partisi’nin de iktidar olma yolunda oy oranlarının gittikçe arttığını söyledi.

Başkan Eke, şöyle devam etti:

“Akil adamlar adı altında ne oldukları belli olmayan insanların geçmişleri kiminin sosyalist, kiminin kapitalist, kiminin liberal anlayışta. Bu mevzu olan konu ise vatan ile ilgili olan bir konu bu adamlar bu anlamda bilgili değiller ki; hangi sıfatla, hani konumla hangi kariyerleri ile bu çözüm noktasında güveniliyor bunlara, anlaşılmış değil. Maalesef 12 yıllık süreçte bakıyorsunuz, sürekli gündeme bir şey atıyorlar, toplum tarafından tasvip görülmüyor geri çekiyorlar. Bu Akil Adamlar konusu da tam bir fiyaskodur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim tek gaye ve amacımız bu ülkenin bölünmez bütünlüğüdür ve bizler bu vatanın böldürtmeyeceğiz.”

İki gün açık kalacak sergide, Merhum Alparslan Türkeş’in hayatı boyunca çektirdiği 300 fotoğrafı yer alıyor.