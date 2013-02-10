Alperenlerden Tepki

Kayseri Alperen Ocakları Sekreteri Harun Erbay, “1984 yılından bu yana aralıksız şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine etnik kökeni fark etmeksizin silahlı eylemlerini devam ettiren terör örgütü ele başı ve onun siyasi uzantısı olan BDP ile AKP hükümeti tarafından müzakere diye nitelendirilen, terörü legalleştiren bu elim vakayı hayretler içerisinde seyretmekteyiz. Bu durum Türk ve dünya kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti devletini aciz olarak göstermektedir. Bizler milli birlik ve beraberlik konusundaki bütün söylemlerimizi ve fikirlerimizi devam ettirmekteyiz. Nitekim hükümetin demokratik açılım olarak başlattığı sonradan Kürt açılımı adını verdiği ve şuanda ise terörle müzakereye dönüşen bu süreç, gerek İmralı’yı, gerek örgütü, gerek ise siyasi uzantısı olan BDP’yi daha cüretkar hale getirmiştir” diye konuştu.

Fransa’da öldürülen 3 PKK’lı hakkında konuşan Erbay, “Paris’te öldürülen terör örgütü üst düzey yöneticilerinin Atatürk havalimanında kahramanlar gibi karşılanması tıpkı 2009 yılında Habur’da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir utanç lekesi olarak geçmiştir. Diyarbakır’da götürüldükleri hastanenin Bayrak direklerine paçavralarını asabilecek gücü kendilerinde bulan terör örgütünün bu cüreti kimlerden aldığı milletimizin malumudur. Diyarbakır’da yapılan törende bu Milletin birlik ve beraberliğine göz dikmiş olan bu nasipsizlerin milli kahramanmış gibi medyada lanse edilmesi kabul edilemezdir. Bu vebal Türkiye Cumhuriyetini yönettiğini sanan AKP hükümetinindir” şeklinde konuştu.