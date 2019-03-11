Altun: "Hacılar’da değişim vakti"

Hacılar İlçesinde yapacakları projeler için tanıtım toplantısı düzenleyen Başkan Adayı Altun burada yaptığı konuşmada; “Artık Hacılar’ımız için değişim vakti geldi. Biz, bugüne kadar yapılmayanı yapacak ve yapacağımız çalışmalar ile her mahallenin kendisine özel farklı ihtiyaçlarını ve sorunlarını önem ve öncelik sırasına göre doğru şekilde tespit edip çözüme kavuşturacağız. Aşağı mahalle, Yukarı mahalle ayrımı yapmadan hizmet kalitesini, özellikle temel hizmetleri tüm mahallelerde aynı oranda ve aynı zaman diliminde eşit ve adil bir şekilde yapacağız. Biz, çatışma yerine diyaloğu esas alan ‘barış ve huzur siyaseti’ ile göreve talibiz. İlçemizin referans alınan bir yer olması için 'Uyumlu Yönetim' anlayışı ile herkesi dinleyerek belediyemizi insanlarımızla beraber yöneteceğiz. İlçemizde nitelikli işgücü akışına imkan sağlamak için eğitim, meslek, üretim ve başka alanlarda çalışmalar yapacağız. İlçemizin eko-sisteminin korunması için çalışmalar yapacağız, vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirme bilgilendirme gayreti içinde bulunacağız. Özellikle hobi bahçesi ve yeşil alanların çoğaltılması, yeşil gezi yolları yapımı ve spor alanlarının her mahallede yaygınlaştırılması çalışmalarını başlatacağız. Açık çiftlik pazarları ile organik tarım ürünlerinin doğrudan satışına yönelik 'ekolojik pazar' modelimizle vatandaşımızın tarlasında yetiştirdiği ürünü ilçe ekonomisine kazandırmasının önünü açacağız” dedi.







Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan ise yaptığı konuşmada, Başkan Adayı Erdal Altun’un projelerinin büyük heyecan verdiğini ifade ederek, “Hacılarımız Erdal Altun’u yakinen tanıyor. Geçtiğimiz dönemde kendisi partimizin burada adayı idi. Bendeniz de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçim çalışmaları kapsamında durmadan, yorulmadan tüm Kayserimizi geziyor ve vatandaşımızı bilgilendirirken kendilerinden desteklerini istiyoruz. Buraya gelmeden önce Bünyan, Akkışla, Pınarbaşı, Sarız, İncesu ve Yahyalı ilçelerimiz gezdim. Gördüğüm kadarıyla vatandaşımız artık değişim istiyor. Bu salonu dolduran sizler Hacılar ilçemizde değişime ne kadar yakın olduğumuzu göstermekte. Dürüst olmak gerekirse biz, başkaları gibi salon doldurmak için insan taşıma işi de yapmıyoruz. İnşallah 1 Nisan itibariyle Hacılar’ımız da cepsiz ceketli Erdal Altun Başkanımız iş başına gelecek” diye konuştu.



