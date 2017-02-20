Anayasa çalışmalarını destekliyoruz

TÜMSİAD Kayseri Şubesinde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Başkan Nusret Uğurlu, dünyada ve Türkiye’de meydana gelen siyasi, askeri ve ekonomik gelişmelerin kaygı verici olduğunu, çıkış için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Güçlü bir Türkiye için yeni bir anayasanın gerekli olduğunu vurgulayan Başkan Nusret Uğurlu, “Bu anayasa değişikliği toplumda herkesi ilgilendirdiği gibi iş dünyasını da yakından ilgilendirmektedir. Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi, terörün sona erdirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesi iş adamları için hayatî derecede önem taşımaktadır.” dedi.

“Milli seferberlik hareketi oyun bozdu”

Ülkenin büyümesini hazmedemeyen dış güçlerin ekonomik bakımdan ülkeye zarar verme girişimlerinde bulunduğunu kaydeden Başkan Nusret Uğurlu, bu tür girişimlere cevaben milli seferberliğin başlatıldığını ve bu konuda başarı sağlandığını dile getirdi.

“Yeni anayasa ülkenin önünü açacak”

Yeni anayasanın siyasi ve ekonomik bakımdan ülkenin önünü açacağını belirten Başkan Nusret Uğurlu, “Ekonomik istikrar için, büyük yatırımların devamı için, mazlum coğrafyalara uzatılan şefkat eli için, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması için, koalisyonlara mahkûm olmamak için, hantal devlet yapısından (bürokrasisinden) kurtulmak için, ülkeyi yönetmenin iki dönemle sınırlandırılarak tek adamlığa son verileceği için, EVET diyoruz. Anayasa Değişikliği Paketi halkoylamasının daha güçlü bir Türkiye’nin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.