Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanan meclisin moderatörlüğünü Adnan Evsen yaptı. Anayasa değişikliği paketi dikkatlice incelendiğinde ilk sekiz maddesinin 'yürütme' ile ilgili diğer maddelerin ise 'Yasama ve yargı' ile ilgili olduğunun belirtildiği toplantıda ağırlıklı olarak 'yürütme' ile ilgili anayasa maddeleri tartışıldı. Küçük Millet Meclisi'nin bu ayki konuğu olan Av. Fevzi Konaç, Anayasa Değişikliği ile ilgili görüşlerini paylaştı. Konaç; "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu güne kadar tespitim var; bütün Anayasalar ya olağanüstü süreçlerden geçerken, olağanüstü ihtiyaçları karşılamak için yapılmış ya da darbe sonucunda darbenin yaralarını ya sarmak ya da darbeden sonraki durumdan vazife çıkarmak anlamında olağanüstü süreçler ve darbelerden sonra Anayasa yapabilen bir toplum haline gelmiş, en son 35 yıldır şikayet ettiğimiz bir Anayasadan kurtulmanın herkes tarafından istendiği bir ülkede hala Anayasa yapamamanın hüznü ve 18 madde ile ilgili olarak birkaç aydır yaşadığımız fırtınaları gören biri olarak galiba Anayasa yapma sicilimiz bozuk. 15 Temmuz darbesinin travmasını atlatırken olağanüstü bir süreç yaşadığımızı hepiniz farkındasınız. Ve bu olağanüstü süreçten geçerken de bizim olağanüstü bir kısım tedbirlere ihtiyacımız olduğunun hepimiz farkındayız. Gelinin bu noktada toplumun bir kesimi bu olağanüstü süreçten geçerken olağanüstü bir değişime ve yetkiye sahip cumhurbaşkanı figürüne 'Evet' derken, toplumun bir başka kesimi de ülkeyi geriye götürecek tek adam figürüne dönüşecek. Üstelik daha da yetkileriyle beraber dolatılmış bir cumhurbaşkanının varlığı ile beraber hatta iddialar o noktaya kadar geldi ki 'Hayır' diyenlerin bir kısmı diktatörlüğe gidebilecek bir ülke olma konumuna geldiğimizle ilgili olarak ifadelerle toplumu bir şekilde kamplaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

Küçük Millet Meclisi daha sonra karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti.

İHA

